吳克群被民眾錯認成伍佰！「全場尷尬靜止3秒」本人尬笑反應曝光

記者劉宛欣／綜合報導

45歲的歌手吳克群近年將事業重心轉向中國大陸，不僅積極推出音樂作品，也頻頻現身各類綜藝節目，拓展演藝版圖。他日前在雲南錄製節目《老有意思旅行社》時，卻意外被路人誤認為另一位資深歌手伍佰，讓他當場尷尬到不行，也引起網友爆笑。

▲吳克群近年將事業重心放在中國大陸。（圖／翻攝自吳克群微博）

吳克群近日參與《老有意思旅行社》錄影，與當地民眾進行互動，其中一段花絮中，一名路人雖然知道他是名人，卻一時想不起名字，吳克群見狀馬上做出口型提示，試圖幫助對方猜出來，結果對方卻自信爆棚地說出「伍佰」，讓現場氣氛瞬間靜止三秒。吳克群隨後苦笑無奈地說：「克窮又變伍佰了。」尷尬模樣讓粉絲哭笑不得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳克群民眾被認成伍佰。（圖／翻攝自微博）

吳克群近年在中國大陸多地舉辦巡迴演唱會，與當地觀眾互動頻繁，也鬧出不少趣事，2024年到湖北仙桃開唱時，無意間將舊地名「沔（音同免）陽」錯念成「丐陽」，當場向觀眾道歉，還自嘲說自己「吃了沒文化的虧」，機智地順利地化解了危機。

今（2025）年3月在武漢演唱會中，吳克群演唱新歌〈別在KTV裡唱情歌〉時忘詞，情急之下轉頭看提詞機，沒想到連提詞機上顯示的也是錯的，讓他忍不住在台上大喊「崩潰」，種種演出小插曲雖然令人莞爾，也讓粉絲看到他真性情、自然不做作的一面。

影片看這裡