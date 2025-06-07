GD澳門演唱會爆警方突襲！96人疑「黑工」遭盤查　2負責人帶回警局

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）睽違多時展開世界巡迴演唱會，澳門站演出7日於銀河綜藝館登場，吸引大量粉絲朝聖。然而，就在演唱會熱烈展開之際，現場卻驚傳警方突襲巡查，懷疑活動中涉嫌使用非法外籍勞工，讓演出現場氣氛一度緊繃。

▲G-Dragon澳門演唱會前出現插曲。（圖／翻攝自G-Dragon Instagram）

根據港媒報導，澳門治安警察局、勞工局在7日上午10點半左右，聯合前往演唱會紀念品販售區，針對現場工作人員展開身份調查。經查，有96名非當地工作人員接受盤問，另有2名現場相關負責人被帶回警局協助進一步調查。警方表示，目前仍在釐清是否有違法聘用外籍黑工的情形，若查證屬實，將依法處理。

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▲現場多名疑似外籍黑工被帶走。（圖／翻攝自threads）

而在社群上，也有觀眾直擊整起事件，有網友在排隊購買周邊商品時目睹大批警力介入，拍攝到部分工作人員被警方帶離現場，他透露：「估計有八成的工作人員都被查，只剩下約10人還留在場內作業。」雖然秩序受影響，但仍堅持排隊5小時，終於成功購得周邊商品。

有網友爆料，在現場就發現部分工作人員不太會說廣東話，早就懷疑可能是外地臨時工。不過也有人推測，這波突襲可能與黃牛有關，指出昨天有黃牛被抓，極有可能是黃牛一時氣不過，舉報主辦單位的人。