人氣「刺青女優」宣告6月底正式引退！　轉戰六本木當陪酒小姐

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名刺青AV女優柊優希，近期正式宣布即將於6月底退出AV界，結束她的拍片生涯。其實早在年初，她就曾因攝影會上一位顧客提出不當要求而情緒激動，發文表明將引退、返回老家，但當時她很快刪除貼文，似乎暫時打消念頭。如今她透過聲明親口證實離開AV女優身份，並同步與所屬經紀公司解約，讓許多粉絲相當不捨。

▲柊優希正式透露引退時間為6月底。（圖／翻攝自柊優希X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣AV達人一劍浣春秋也發文評論此事。他指出柊優希曾在攝影會被來賓要求「把鮑魚掰開來」，當下氣憤之下表態引退後又刪文，如今過了數月，最終仍決定回歸自由身。柊優希的聲明內容表示，將在6月底正式離開AV業界，也會脫離經紀公司，目前將前往六本木的酒店當陪酒，之後會繼續以「柊」這個名字繼續露面，參與活動。

▲柊優希聲明。（圖／翻攝自柊優希X）

一劍浣春秋分析，柊優希的離開可能與經紀公司無直接衝突，但不排除因工作邀約稀少、或刺青形象導致接演機會受限。他指出，柊出道以來雖有知名音樂人井口理力挺，但作品數量及市場反應始終未見起色，加上早前攝影會風波造成的心理創傷，且身上有刺青也很大程度地影響了她的發展，索性直接選擇轉換跑道。