全智賢富商尪傳「慘虧至少3億」！　投資遊戲公司失利現狀曝

記者黃皓瑋／綜合報導

43歲的南韓女星全智賢（전지현），2012年與同年齡的圈外男友崔俊赫（최준혁，音譯）結婚，2人婚後育有2子。目前擔任資產管理公司執行長的崔俊赫，近期傳出掌管的公司投資失利，被預估虧損至少145億韓元（約台幣3.2億元），引發關注。

▲全智賢老公崔俊赫領導的公司傳出投資失利。（圖／翻攝自全智賢經紀公司Instagram）



綜合韓媒報導，由崔俊赫所領導的「Alpha資產管理公司」，先前砸下350億韓元（約台幣7.7億元）投資南韓遊戲公司「WEMADE」，然而近期WEMADE發行的虛擬資產「WEMIX」遭到駭客入侵，損失約90億韓元（約台幣2億元），WEMIX也被南韓數位資產交易所摘牌。

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▲全智賢2012年與崔俊赫結婚。（圖／Netflix提供）



事件爆發後，南韓法院認定WEMIX並未在被入侵當下，誠實地披露重要資訊，並且後續的說明也不清楚，因而裁定數位資產交易所的決策是合理的。消息一出，WEMADE的股價也大受影響，據傳光是目前的股價跌幅，就讓Alpha資產管理公司虧損了至少145億韓元。

其實崔俊赫的履歷與家世都相當亮眼，據外媒《韓國經濟》報導，他畢業於南韓名校高麗大學，並於美國威斯康辛大學取得碩士學位，2019年他進入父親擔任會長的Alpha資產管理公司，擔任執行長職務，並在隔年接替父親，成為公司最大股東。