林依晨臨盆倒數！42歲懷二胎上工「狀態全被拍」 網看傻：最美孕婦

記者潘慧中／綜合報導

林依晨2014年與圈外男友結婚，育有一個女兒之外，她3月中旬也證實懷上第二胎，當時已有5個月的身孕。最近特別引起討論的是，她6日睽違一個月更新社群網站，整體狀態吸引不少粉絲直誇：「太漂亮了！」

▲林依晨睽違一個月終於更新社群網站。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）



照片中，可以看到林依晨頂著俐落的肩上短髮，化上精緻妝容，完美襯托出小巧臉蛋。她身穿膚色服裝，相當映襯膚色和氣質，可說是最美孕婦。

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▲林依晨狀態超好。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）



事實上，林依晨本來就打算懷第二胎，2024年中開始積極調養身體，不久後就順利有喜，儘管已是42歲的高齡產婦，家人們都十分高興。

▲林依晨前陣子剛和圈內好友們一起去吃燒肉。（圖／翻攝自Instagram／waawei）



面對懷孕喜事，林依晨經紀人3月僅低調回應《ETtoday星光雲》的關心，「謝謝關心，辛苦了」，同時表示她目前都先暫停工作，好好休息、養胎。