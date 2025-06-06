朵拉夜市招待韓團涼一下　威廉正式離開《食尚玩家》

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《食尚玩家》熱血48小時收集「巨星口味」，主持人風田與朵拉化身暴走追星族，要嘗遍國際巨星愛吃的台灣NO.1美食。2人不畏烈日當頭，騎著機車穿梭台北巷弄，訪6間劉德華、木村拓哉、「Super Junior」等巨星鍾情的佳餚名店，大嗑牛肉麵、紅蟳米糕、香腸、小籠包等美味，最後到臨江街夜市，還真讓2人追星成功，與韓國男團「NCT WISH」共享沁涼消暑的雪花冰，朵拉興奮地表示，終於讓她盼到和國際接軌的這天。

▲ 韓國團體「NCT WISH」團員RYO（左起）、RIKU、YUSHI、SION、SAKUYA、JAEHEE上《食尚玩家》逛夜市。。（圖／TVBS）



風田此行暴走魂噴發，每到一家店就忘情熱舞，把「恥力」開到最高點。2人第一站來到韓團「Super Junior」圭賢朝聖過的湯品名店，一到門口風田不管往來路人，直接在騎樓大跳「Super Junior」招牌舞曲《Sorry, Sorry》，肢體誇張引來旁人頻頻側目，隨後到木村拓哉爆推的爆筋牛肉麵，風田又癟嘴耍酷，模仿木村拓哉拍髮蠟廣告的舞姿，逗得朵拉在旁連連大笑。不知是否被風田感染好心情，朵拉咬下牛筋，脫口而出：「柔軟的程度超像在接吻！」話鋒一轉又自爆「好久沒接吻了」，讓現場氣氛瞬間炸裂。

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▲ 韓國團體「NCT WISH」與朵拉(左起)風田吃冰。（圖／TVBS）



接著兩人直奔韓團「BIGBANG」太陽大讚的泉州街三寶─麵線、香腸、檸檬汁組合名店，意外得知老闆娘原本不認識大明星，卻對太陽的禮數印象深刻，「他好有禮貌，吃完到店門口還90度鞠躬，我才記住，不然我不知道他是誰」，國際巨星如此客氣，讓風田與朵拉大吃一驚。但老闆娘也坦承，經過太陽加持後，韓國客人明顯增加，店內用餐的韓國客人也證實，該店已成為粉絲來台必到的打卡聖地。

▲ 朵拉與風田搞笑出擊。。（圖／TVBS）



行程最後一站，2人來到臨江街夜市，迎來在台北開亞洲巡演的「NCT WISH」，風田端出雪花冰招待6位成員，再度自告奮勇跳起一段歌舞，把「NCT WISH」全團逗到笑成一團。團員隊長SION一口吃下芒果冰，驚呼：「是我出生以來吃過最好吃的芒果冰！」聽到台灣人最愛的「Q彈」形容詞，朵拉教「NCT WISH」用手勢表達「你好Q、QQ、捨不得離開QQ」等動作，6位團員現學現賣，萌翻全場。