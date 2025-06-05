貝童彤陷穿搭疑惑「焦慮到咬牙」　狂換造型認了：不知道喜歡什麼

記者王靖淳／綜合報導

女星貝童彤自節目《我愛黑澀會》出道，平時會透過社群記錄生活點滴的她，今（5）日在Threads發文感嘆自己長年為了滿足節目及代言需求，造型總會換成不同風格，但是最近突然驚覺，不知道自己喜歡什麼穿衣風格。

▲貝童彤會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

貝童彤舉例，有節目要求穿短裙，但又要考量到其他節目的觀眾族群，所以不能穿太露，或是業配合作指定她穿運動風的服裝、某個廠商要她穿粉色的飄逸洋裝。她感到困惑：「那我呢？我到底喜歡什麼？」貝童彤進一步提到，自己反覆思考「顏色、材質、款式」何者才能穿得自在，但卻總在探索過程中伴隨焦慮情緒，「難怪最近又開始咬牙齒了。」

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▲貝童彤分享焦慮心情。（圖／翻攝自Threads／baytongtong）

貼文曝光後，吸引網友朝聖按讚，就連女星大文都現身留言給貝童彤意見，透露經自己觀察後發現，對方私下穿衣風格簡單舒服且富有小巧思。面對好友的誇讚，貝童彤表示：「是我看不見自己嗎？！我完全不知道妳在說哪一件哪一套欸！我就是看好多人都知道自己適合什麼喜歡什麼，我也想跟你們一樣。」

▲大文給貝童彤意見。（圖／翻攝自Threads／baytongtong）