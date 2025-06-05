周天成感動激勵到小學弟「突現身馬祖球場」！　曝心路歷程：曾踢到鐵板

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐16》邀請到台灣的羽球一哥周天成擔任節目來賓，他在2019年時，曾在世界羽球男子單打中排名第2，目前的排名是世界第7名。節目拍攝當天，周天成一抵達馬祖，便迫不及待前往受訪家庭的運動場地，想以一場球賽與家庭成員來場「巧遇式」的驚喜見面。他笑說：「很期待可以跟他們聊聊人生、聊聊小朋友的目標，分享一些自身經驗當參考。」

▲周天成（中後）擔任《誰來晚餐16》來賓 。（圖／公視提供）



受訪家庭中的小朋友俊廷，因為2020年在馬祖見過來當地做羽球交流的周天成，自此燃起對羽球的熱愛，甚至決定轉學到台北周天成的國小母校學習羽球。得知自己間接啟蒙了這位小學弟，周天成十分感動表示：「這裡（馬祖）資源有限，你還願意那麼努力，真的很用心。」周天成也與俊廷進行了一場羽球友誼賽，還親自點出「心態」是他最重要的武器。

周天成語重心長地對俊廷說：「條件比我好的人很多，但是否願意犧牲時間、放下自我，才是關鍵。」

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▲周天成和俊廷進行羽球友誼賽 。（圖／公視提供）

周天成提到自己年輕時，獲得全國冠軍的殊榮，自我感覺很良好，覺得自己是台灣最厲害的，但沒想到出國比賽後，遇到的對手也是該國家的全國冠軍，所以就踢到鐵板了。從此之後周天成便懂得要謙虛，他了解原來還有很多是他需要學習的，因為：「每個人都是我的教練。」

▲周天成分享自己的人生經驗 。（圖／公視提供）



節目最後，周天成送給這個家庭每人一支羽球拍，作為這場因夢想而相聚的特別見面禮。他語重心長地說：「希望他們能記得自己為什麼而打球，品格與態度，會帶領他們走得更遠。」