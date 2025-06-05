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再提「艷照門」　張柏芝：我信錯了人

張柏芝因「艷照門」事件，人生遭遇低谷。（翻攝自張柏芝微博）

▲張柏芝因「艷照門」事件，人生遭遇低谷。（圖／翻攝自張柏芝微博）

圖文／鏡週刊

張柏芝2008年成了陳冠希「艷照門」的女主角之一，在演藝圈掀起軒然大波，也重創她的演藝事業，直到多年後，張柏芝在一次訪談中提到那段往事時，她只用5個字總結：「我信錯了人。」

2008年對張柏芝而言是充滿波折的一年。當時與陳冠希的風波讓她形象受到嚴重影響，事業也一度中斷。回憶當時，她的事業蒸蒸日上時，感情上的挫折卻讓她一度失去理智。在與謝霆鋒分手後，她的情緒陷入低谷，這時陳冠希的出現讓她獲得了關懷和慰藉，隨著兩人關係的近，陳冠希向她提出拍攝私密寫真的邀請並承諾不會外傳，張柏芝點頭答應，沒想到成了人生最大的一個挫折。

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張柏芝從低谷爬出，重新展開演藝事業。（翻攝自張柏芝微博）

▲張柏芝從低谷爬出，重新展開演藝事業。（圖／翻攝自張柏芝微博）

就在風波過後，張柏芝一度無戲可拍，直到2012年，張柏芝與謝霆鋒離婚，成為單親媽媽，一個人得扛起教育小孩的重任，幸好，「艷照門」事件的主要責任由陳冠希一肩扛起，因此張柏芝並未被完全封殺。

直到2015年，張柏芝重拾信心，展開了復出之路，她積極參與各類演藝活動，如真人秀節目《浪姐》，成功地再次翻紅，如今的她，不僅事業穩定，三個孩子也逐漸長大，前夫謝霆鋒對兩個兒子的態度也日益改善，這讓張柏芝得以擺脫內心的陰影，迎來全新的生活。


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