解婕翎收可疑邀約險淪豬仔！　「1.5倍酬勞拐出國拍片」手法曝

記者王靖淳／綜合報導

有8名台灣人去年被騙到泰國，才剛落地就被載往緬甸，至今仍有5人生死未卜，消息曝光後引發各界討論及關注。為此，女星解婕翎最近也在節目分享，今年3、4月頻頻收到可疑海外合作案的邀約，未料後來卻發現對方疑似詐騙團體，害她差點淪為豬仔。

▲解婕翎差點被當豬仔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

解婕翎透露，她常收到來自韓國、香港、泰國等地自稱觀光局的邀約，對方希望她以網紅身分到當地拍旅遊推廣影片，儘管她一再強調要自行處理機票與住宿，但對方最終卻仍擅自幫她訂飯店，讓她感到不對勁。她指出，其中一起來自韓國的合作案，初期談妥拍攝地點是首爾市區的百貨公司，不料在簽約前，對方卻突然改內容，改成前往韓國近郊的三個景點，且每個地點都需耗時至少2小時的車程。

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談到這起韓國合作案，解婕翎坦言起初自己仍願意嘗試配合，甚至列出拍攝事項讓對方審核腳本，但對方後來卻強硬表示已經幫她訂好飯店，完全違背她「堅持自己安排住宿」的原則，加上原本承諾拍攝現場不會有他人陪同，後來也改口要派人接送。為此解婕翎認為對方反覆更改條件且態度含糊，因此最終決定婉拒接下這起合作邀約。

▲解婕翎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

解婕翎指出，當她向合作方表示自己無法配合後，對方竟先後將2名自稱主管的人拉進工作群組，要求她不要臨時拒接案子，甚至提高酬勞至原來的1.5倍挽留，讓她覺得對方很像詐騙集團。即使她再三拒絕，對方依舊不斷說服，直到最後她表明立場後，對方才消失無蹤。

解婕翎也提到，另一則來自香港的合作邀約，情況如出一轍——原本一切的溝通都很順利，但對方卻在她表示要自行訂機票及飯店後，隔天便音訊全無，為此她感嘆：「時間都已經安排好了，但是對方都臨時變得很像詐騙集團。」

▲解婕翎會在社群紀錄日常。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）