《鬼家人》團隊三度合作許光漢！　監製鬆口「找Billkin」台泰頂流合作有望

記者蕭采薇／台北報導

即將在兩個多月後退伍的許光漢，當兵反而人氣更旺。催生出《關於我和鬼變成家人的那件事》的金盞花大影業，證實將在下半年與許光漢再次合作。而先前泰版《冥婚鬧泰大》主創來台宣傳，雙方合作愉快，也讓許光漢和泰版男主角Billkin「台泰頂流」合作更有望。

▲許光漢將與「鬼家人團隊」金盞花大影業三度合作。（圖／記者湯興漢攝）

《鬼家人》團隊證實：「下半年金盞花大影業和許光漢有一部以「詐騙」為主題的影集拍攝計畫。是程偉豪導演一直很想拍、籌備六年的作品，是一部劇情層層推進、燒腦又兼具娛樂性的混合類型影集！」

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先前台灣演藝圈驚爆多名男星涉嫌逃兵役，從王大陸開始，到威廉、大根、陳零九、陳大天、陳向熙等，皆涉入閃兵風波，連擅長「16蹲」的ENERGY，五人都沒當兵的事再被翻出，都引起網友譁然。甚至不少人大呼：「連許光漢都去當兵了！這些人是在閃什麼兵？」

▲許光漢除了《鬼家人》外，也與金盞花合作衍生影集《正港分局》。（圖／Netflix提供）

「國民老公」許光漢去年8月入伍，目前正在南投中興新村服役，任替代役公益大使團成員，服役多次隨隊做公益演出，在不少活動上展現歌喉。而許光漢預計將在8月中退伍，先前《ETtoday星光雲》曾獨家披露，屆時許光漢將「無縫接軌」開工，且片約據悉已排到明年中。

而在許光漢入伍期間，泰版《鬼家人》也在亞洲多國上映，身為泰娛頂流的兩位男主角「BKPP」Billkin和PP Krit和監製班莊、導演查揚諾等主創團隊，也隨著電影來台宣傳，此趟台灣行與作為發行商的金盞花合作愉快，雙方也都約定，未來有機會一定要再續前緣。

▲泰版《鬼家人》男主角Billkin（左），以電影《金孫爆富攻略》成為泰國有史以來票房最高的男星。（圖／記者黃克翔攝）

台版《鬼家人》監製、金盞花負責人金百倫也透露，確實有想過讓許光漢到泰國辦案，「必須要找到明（Billkin）當國際線人，不覺得很好玩嗎？」如今隨著許光漢將與《鬼家人》團隊三度合作，也讓這組「台泰頂流」合作更有望，《冥婚鬧泰大》仍在台上映中。