兒子婚禮倒地亡…蔡燦得八點檔領便當　悲劇性收尾「兇手仍在逃」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮連環炸。劇中飾演「靜怡」的蔡燦得在兒子婚禮重頭戲中意外倒地身亡，命案現場震撼全場，讓無數劇迷當場淚崩，高喊「不能沒有靜怡媽媽！」

▲《好運來》婚禮出現命案，蔡燦得飾演的靜怡突倒地不起，全場驚愕落淚。（圖／民視提供）

蔡燦得詮釋的「靜怡」一角，以溫柔、理性又堅韌的特質，成為不少觀眾心中的理想母親代表，如今角色迎來悲劇退場，讓粉絲極度不捨。蔡燦得感性表示「雖然本來就知道這個角色會走到這一步，畢竟八點檔總要有大事件推進劇情，但真的拍到那天，心裡還是忍不住想『我真的要走了嗎？』」

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▲《好運來》婚禮出現命案，蔡燦得飾演的靜怡突倒地不起，全場驚愕落淚。（圖／民視提供）



蔡燦得也透露，拍攝婚禮場景壓力相當大，除了情緒戲爆量，更要用台語激烈對戲「那天靜怡要知道很多真相，幾乎每一場都要跟人吵架，要用台語吵真的超累，但還好大家都很幫忙，我們彼此撐過來了。」

▲《好運來》婚禮出現命案，蔡燦得飾演的靜怡突倒地不起，全場驚愕落淚。（圖／民視提供）

面對「靜怡」的離場，蔡燦得也分享拍戲這三個月的感想「雖然台語讓我每天都很緊張，但劇組對我真的非常好，每次拍戲都很開心。觀眾也對我超好，還會私訊我，誇我台語進步神速，真的很感謝大家給我這麼多鼓勵！」

▲《好運來》婚禮出現命案，蔡燦得飾演的靜怡突倒地不起，全場驚愕落淚。（圖／民視提供）

蔡燦得也不忘邀請粉絲未來見面「雖然戲裡靜怡走了，但如果大家還想念我，歡迎來看我七月跟九月的舞台劇，其中一齣也會講台語喔～如果想念蔡式台語，記得來劇場找我，期待與大家再相見！」

▲《好運來》婚禮出現命案，蔡燦得飾演的靜怡突倒地不起，全場驚愕落淚。（圖／民視提供）

劇中，與蔡燦得演母子的傅子純與徐千京，在拍攝媽媽驟逝的情節時也淚崩不已。傅子純悲傷演技爆發，網友大讚「傅子純哭戲太逼真，直接讓我跟著崩潰！」全劇演員演技齊發，將情緒層層堆疊，成功讓《好運來》再掀熱議高潮。

▲《好運來》婚禮出現命案，蔡燦得飾演的靜怡突倒地不起，全場驚愕落淚。（圖／民視提供）

目前《好運來》劇情進展緊湊，觀眾熱烈討論「到底誰是真兇？」、「佩茹根本是被冤枉的吧？」讓《好運來》再次掀起一波追劇熱潮。全劇演員情緒演技拉滿，哭戲渲染力十足，成功引發觀眾強烈共鳴。





▲《好運來》婚禮出現命案，蔡燦得飾演的靜怡突倒地不起，全場驚愕落淚。（圖／民視提供）