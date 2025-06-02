大咖韓星來台長住學中文！驚喜宣布「合作人氣台歌手」甜蜜牽手神秘背影曝光

記者吳睿慈／台北報導

人氣韓星頌樂近來專注於個人事業發展，她日前宣布全面進軍華語樂壇，在新歌推出之際，她為此特地取消行程，提前2周來台學中文，希望演出、訪問與活動都能以流利中文對談，相當有心。

▲頌樂驚喜宣布合作9m88，甜蜜牽手神秘背影形象照曝光。（圖／RBW、種子音樂提供）



頌樂所屬經紀公司RBW攜手凱渥集團旗下的種子音樂，共同打造全新中文單曲〈Floating Free〉，首度合作人氣歌手9m88，歌曲由9m88填寫歌詞、合唱，透過音樂向世界各地的粉絲傳遞溫柔能量。

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〈Floating Free〉是一首以遠距離的朋友為主題的輕快歌曲，唱出即使身處不同文化地域，也能透過共通語言—音樂連結彼此，彷彿心電感應一般，更能成為彼此的心靈支柱。頌樂細膩地詮釋「你與我始終相連」的情感，在日復一日的疲憊生活中，帶來一股安定人心的溫暖，並藉此感謝世界各地的「容順(용순)」一直以來的支持，因為有粉絲自己才能在舞台上如太陽般閃耀。

▲▼頌樂、9m88合作中文單曲〈Floating Free〉。（圖／RBW、爵士寶貝有限公司提供）



談及頌樂與9m88首次合作，兩人一見如故，雖然MBTI性格完全相反，頌樂ISTJ、9m88 ENFP，但正因如此，兩人個性互補，相處起來意外合拍。頌樂開心地用中文對話，她表示：「第一次見面雖然有點緊張，但88很開朗，讓我放鬆了許多。雖然我是I人，但和她相處真的很幸福，這次的新歌希望大家會喜歡，真的很感動她為我量身寫詞。」 9m88也感性回應：「這次合作真的像是從天而降的緣分。平常我很少幫別人寫詞，這大概是第二次，這首〈Floating Free〉是一首不容易寫的Pop Song，希望頌樂會喜歡。關於Long Distance Friend的主題，我覺得就像太陽和月亮遙遙相望，是一件關於友情很浪漫的事。」

為了首支中文單曲〈Floating Free〉，頌樂特地提前兩週來學習中文，日前開直播與粉絲分享自己當初提出這個想法時，團隊都非常驚訝與擔心，但她為了在每次的演出、訪問及活動中，都能以流利的中文對談，因此特地取消行程來學中文，也利用閒暇時間為22日的FAN CONCERT排練，同時進行飲食控制，希望以最佳狀態與粉絲見面。

有趣的是Solar頌樂在直播中表示AcQUA源少年陪她練習中文，隊長黃莑茗買了珍珠豆花給她嚐鮮，卻意外成為當天網路話題，不少粉絲跑去豆花店打卡，並發起「今日與Solar頌樂同款豆花」的留言串，更有不少網友表示哪天在早餐店或便利商店遇到頌樂也不意外。首支中文單曲〈Floating Free〉將在11日正式發行，MV同日上線。