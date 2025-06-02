準金曲歌后現身球場開唱！　陳傑憲開心合照「獻暖心祝福」

▲ 李竺芯入圍金曲後首度回家鄉的球場獻唱。（圖／統一7-ELEVEN獅提供）

記者翁子涵／台北報導

台語創作歌手李竺芯在今年金曲獎強勢入圍六項大獎，包含台語女歌手、最佳台語專輯、年度歌曲、最佳作詞人、最佳專輯製作人、年度專輯，昨（1日）受邀於統一獅《府城巷弄》主題日壓軸獻唱，這也是她入圍金曲獎後首次回到家鄉台南演出。

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▲▼ 李竺芯開心和陳傑憲合影。（圖／統一7-ELEVEN獅提供）



她演唱《足芳足芳》、《巷仔内的台南》等歌，其中代表堅定與自由精神的《拌拌咧》，她感性分享：「小時候跌倒，媽媽總說『沒關係，拌拌咧再站起來就好』，長大後，這句話一直陪著我走自己的路。」她也鼓勵現場所有人，不論人生或球場上的勝敗，都要學會「拌拌咧」站起來，再次出發。

作為李竺芯的家鄉球隊，統一獅特別準備了一件專屬球衣，背號「17」，象徵她6月17日生日。李竺芯表示這次的數字是17是她的生日，演唱的這天是6月1日也是自己人生中第一次唱進棒球場，身上穿的這件球衣也是今年生日月收到的第一個生日禮物，一切都特別有意義。

統一獅隊長陳傑憲也特別於賽前與李竺芯合照，並祝福李竺芯金曲能像12強比賽一樣次次過關斬將贏得勝利，昨日比賽統一獅以5比零勝出，隊長也擊出關鍵性安打，李竺芯在現場看比賽尖叫連連替所有選手加油，喊到都笑說忘了賽後還要演唱了。