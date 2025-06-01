宋威龍床戲「連吻3部位」撲倒新人女星　23cm身高差激吻超有感！

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo同步跟播宋威龍、包上恩主演高甜陸劇《韶華若錦》，兩人高顏值CP與從戲裡營業到戲外的高甜互動，讓觀眾看得臉紅心跳。宋威龍飾演冷面戰神江緒，搭檔包上恩飾演將門嬌女明檀，以「先婚後愛」為主線，揉合權謀懸疑與戀愛成長，成功引發觀眾強烈共鳴。

▲《韶華若錦》宋威龍、包上恩先婚後愛。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

尤其從宋威龍主動公主抱、床咚等名場面連發，再加上身高185公分的宋威龍與162公分的包上恩的身高差，視覺張力十足，一路發糖到粉絲尖叫「這根本是古偶劇發糖教科書！」

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劇中，宋威龍與包上恩因誤會發生爭執，直球問「王妃想怎麼補償？」正當女方還在思索，他便先吻額頭、再吻鼻頭、最後直球吻上雙唇，整個人撲倒在床，氣氛瞬間紅溫。包上恩羞回「夫君受了傷，還是收斂些」這場戲觀眾瞬間暴動，狂喊「這對可以直接開船了嗎？」

▲《韶華若錦》宋威龍、包上恩先婚後愛。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《韶華若錦》堪稱「甜寵劇的糖倉」，除了吻戲不手軟，更有江緒為王妃畫眉橋段笑果十足，包上恩為哄吃醋的江緒送上束帶禮物，沒想到江緒自信滿滿畫眉還誇口「本王在詩畫上，也算頗有些造詣，王妃請放心！」結果畫出來竟讓王妃變成粗眉女，包上恩當場崩潰喊「莽夫！」

▲《韶華若錦》宋威龍、包上恩先婚後愛。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

戲裡撒糖不停，戲外兩人也敬業營業，包上恩大讚宋威龍「顏值真的很高！」宋威龍則甜說女方「這種好無法用一句話概括，她人漂亮、性格好。」劇情聚焦先婚後愛的轉折，包上恩坦言「從婚姻到戀愛，顛覆了我對感情的認知。」宋威龍也笑說「自己本來也好奇後面怎麼愛，沒想到最後還是成了真香現場。」

▲《韶華若錦》宋威龍、包上恩先婚後愛。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

與傳統多由男主告白的戲劇不同，《韶華若錦》中主動出擊的是女主明檀。宋威龍分享「一直到她給江緒放煙火，江緒才真正被點燃了心動。」《韶華若錦》現正於台灣大哥大MyVideo同步跟播中，喜歡高甜劇的粉絲絕對不能錯過。此外包含劉學義主演的《落花時節又逢君》、《2099》等都在台灣大哥大MyVideo熱播中。