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MIRROR演唱會被告3人判無罪！重癱舞者父悲憤：沒經驗是免死金牌？

記者劉宛欣／綜合報導

香港男子偶像團體MIRROR於2022年舉辦演唱會時發生舞台嚴重事故，造成舞者李啟言（阿Mo）重傷癱瘓，至今已歷時近3年。該起事件的訴訟終判決在昨日（30日）出爐，3名負責統籌演唱會的職員被控向康文署呈交錯誤資料，導致活動獲批，最終全數被裁定無罪。消息一出，引發輿論高度關注，尤其是仍在醫院接受長期治療的阿Mo一家，也紛紛發聲。

▲阿Mo父親李牧師直言對判決失望。（圖／翻攝自阿Mo Instagram）

▲阿Mo因MIRROR意外而身受重傷，至今未能康復。（圖／翻攝自阿Mo Instagram）

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阿Mo父親、李盛林牧師31日發聲，直言對判決感到失望。他指出阿Mo苦等3年的時間，期盼釐清真相，卻換來更多困惑，「對於法律一無所知的他，這結果非但未讓他看清真相，反而讓心中疑團更深」，但即使如此，「阿Mo從未削減過一分康復的決心」，依舊咬緊牙關地走在艱辛的復健路上，字裡行間透露著對兒子的心疼。

▲阿Mo父親李牧師直言對判決失望。（圖／翻攝自阿Mo Instagram）

▲阿Mo父親李牧師直言對判決失望。（圖／翻攝自阿Mo Instagram）

阿Mo至今仍無法自主行動，但靠著信仰與意志，正在積極學習駕駛電動輪椅。然而，對於法院針對3名職員的無罪判決，李盛林表達強烈不滿與質疑，語氣沉重地說：「難道『缺乏經驗、疏忽無能』可以成殺人的免死金牌？那些輕率填報數據的手，看似無心，卻實實在在地奪走了阿Mo的人生！」

對於法律最終無法給出他們一家人期盼的交代，李盛林形容「心頭的火種早已焚盡成灰」，更痛批這場事故所帶來的苦果，是阿Mo和家人永遠無法癒合的傷口。他最後更質問：「法律的天平，竟要向何方傾斜？」

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