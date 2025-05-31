白種元中斷活動3周「YT突上傳多支短片」　加盟主集體露面發聲

記者劉宛欣／綜合報導

南韓企業家、知名廚師白種元，近來因各種風波而宣布暫停所有演藝活動，但他所經營的 YouTube 頻道近期上傳的新影片仍引發關注。頻道中接連推出多支Shorts短影片，影片中，他的The Born Korea集團旗下品牌如「新村食堂」、「香港飯店」、「Rolling Pasta」、「延丼炸豬排」的店主，親自出鏡分享自己從事餐飲的理念及宣傳內容。

▲白種元目前全面暫停演藝活動。（圖／翻攝自白種元YT）

影片中特別標明「針對影片中店主的惡意二次剪輯、抹黑或散布不實言論，可能構成肖像權與著作權侵害，依法追究」，並關閉了留言功能。值得一提的是，影片上傳的時間點，正值白種元宣布暫停活動期間。頻道上最後一支由本人出鏡的影片，是三週前發布的「我們將從頭再來一次」。

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當時，白種元在影片中低頭致歉，坦言自己「花了一段時間深入反省，重新檢視公司整體問題，並逐項進行整頓」，針對產品品質、食品安全及活動現場衛生等問題進行根本性改善，他強調團隊正逐一對相關問題進行徹底修正。

▲白種元頻道近日上傳多支加盟主的短影片。（圖／翻攝自白種元YT）

白種元與他創立的「The Born Korea」近期捲入多項爭議，包括違反原產地標示法、火腿價格灌水疑雲、豬肉含量標示不實，以及衛生管理不善等。雖然白種元接連發表改善聲明，表示會「徹底改進所有問題，重新出發」，但外界批評聲浪仍未平息。

針對外界指控白種元在節目錄製中有「仗勢欺人」的言行，他在影片中表明，「作為上市公司代表，我明白同時從事放送活動帶來的爭議與壓力，也理解這些批評是我的責任」，並進一步宣布：「從現在起，除了目前已拍攝中的節目外，我將全面停止所有放送活動，今後不再作為藝人白種元，而是專注於企業家的角色，全心全力投入 The Born Korea 的發展。」

此外，為了落實與加盟店的共生合作，白種元及 The Born Korea 宣布立即擴大實施總額高達300億韓元（約新台幣6.4億元）的共生支援方案。根據公司5月9日發佈的聲明表示，白種元正在全國各地與加盟主進行多場座談會，這項共生方案正是他5月6日道歉影片中承諾的具體實踐。