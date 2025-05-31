羨慕家寧跟男閨蜜出國狂歡！史丹利曬「美女坐大腿」：想要女閨蜜

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber「眾量級」家寧與Andy分手後，近日雙方隔空開火爆料，女方因頻繁與男閨密范成章出國旅遊，引發爭議。對此，藝人史丹利（Stanley）在社群幽默發文，羨慕地表示自己也想與「女閨密」出國旅行，還附上了一張親暱照，讓許多網友看了會心一笑。

▲史丹利經常透過社群分享與老婆Gigi的日常。（圖／翻攝自史丹利臉書）

史丹利坦言，「看到別人可以跟男閨蜜單獨出國玩一個月，然後看看旁邊這個一成不變的出國對象....我也想要跟女閨蜜出國玩啊！我也想要跟女閨蜜出國玩一個月啊！」表示自己身邊一個女閨蜜都沒有，幽默曬出與老婆的照片表示「好吧，阿雞（Gigi）就是我的閨蜜啦！跟閨蜜一起出遊好開心啊，閨蜜還會坐在你大腿上好興奮啊」，最後自嘲「已婚男子就是要懂得自我催眠滿足」。

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▲史丹利曬出老婆坐大腿的照片。（圖／翻攝自史丹利臉書）

此前，家寧與男閨蜜范成章的親密互動成為外界關注焦點，尤其是兩人曾一出國長達一個月，Andy更公開控訴，家寧在出國前向他要旅費，事後看到在旅途中與范成章親密互動，令他感到心寒。此外，家寧與范成章的多次曖昧舉動，也讓網友議論紛紛，對此，范成章解釋自己「不愛鮑魚」，關於網友曬出的一連串質疑他已婚、有孩子、與女模親吻等，他也都一一給出了澄清。