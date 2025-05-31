Jennie捐1億助醫學院卻遭批評！網疑「動機不純」：想要VIP待遇？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie，近日宣布捐款1億韓元（約216萬台幣）給首爾大學醫學院，雖是出自善心，但卻在網路社群掀起一陣熱議，由於南韓醫學界在去年起才發起罷工、罷課，醫療體系陷入窘境，許多民眾受到影響，導致社會觀感不佳，因此這次她選擇的捐贈對象，引發不少質疑與批評聲浪。

▲Jennie捐錢給醫學院，卻遭質疑動機。（圖／翻攝自Jennie Instagram）

不少南韓網友對於Jennie選擇醫學院作為受贈單位感到困惑。有網友直言「不是首爾大學，而是捐給首爾大學的醫學院？」、「那邊才剛搞完集體罷課、醫療大亂，怎麼會捐給那裡？」、「最近新聞沒在看嗎？為什麼偏偏捐那裡？」、「現在醫界在罷工，為何還要特意支持他們？」可以看出輿論風向十分不友善。

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▲不少人無法理解為何Jennie將錢捐給資源已經很好的首爾大學醫學院。（圖／翻攝自Jennie Instagram）

部分人也開始質疑Jennie捐款的動機不單純「是不是為了享受醫院VIP待遇、節稅、還能兼顧形象管理，大家互利？」、「首爾大學醫學院已經夠有錢了，應該捐給地方醫學院才對」、「如果拿這筆錢去買1億韓元的東西，還比較能幫助小商家」，許多人紛紛提出不同角度的觀點。

首爾大學醫學院方面已對外說明，Jennie此舉是為了「培育擁有溫暖心靈、致力於療癒世界的人才」而捐贈，但從整體輿論氛圍來看，針對「捐贈對象」的選擇仍存在諸多不滿與爭議。