南韓男星片場驚爆猥褻！「躲角落自摸下體」　工作人員目睹崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

南韓網路節目爆料某知名男演員私下醜聞，女星任德英（音譯）指出，該男演員會在拍攝現場做出自摸下體的猥褻動作，引發網友熱議。

女星任德英在YouTube頻道《채널고정해》中，爆料某知名男演員的怪癖，「這是一位非常有名的演員，大約是中年，他會在有工作人員的拍攝現場，獨自躲在角落摸自己的下體。」工作人員或一起演戲的女性同事們多次投書檢舉，也曾委婉地勸說：「希望不要再這樣做了。」但都無效。

▲某男演員曾在拍攝現場自摸下體。（圖／翻攝自韓網）



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此外，同場來賓還提到吸毒及賭博話題，女星張惠利（장혜리）表示：「雖然我沒有嘗試過毒品，但聽說戒斷症狀就像感覺有蟲子在身上爬一樣。」任德英則補充說：「從以前就有這樣的說法，『吸毒的人之間是沒有義氣的』，因為必須供出一個人才可以被釋放或減刑。」

申正煥（신정환）也談到了賭博成癮的症狀，他曾因賭博，導致名聲一落千丈，「回到家照鏡子時，發現自己的臉瘦得不成樣子。因為過於專注於賭博，幾乎不吃東西，導致精力耗盡。坐在賭桌上的人中，沒有一個是胖的。」

▲某男演員曾在拍攝現場自摸下體。（圖／翻攝自韓網）



