王淨南法甜蜜約會片外流！神秘男主角真實身分曝光　竟是貼身團隊成員

記者蕭采薇／台北報導

王淨日前赴南法盛裝出席LV早春時尚大秀，此趟還藏有此項終極任務，且從前製的故事選曲構想、畫面設計，到執導、詮釋，甚至後製王淨都全程參與。片中王淨和男主角有許多親暱互動，引發網友紛紛好奇這位神秘的「南法限定男友」到底是誰？

▲王淨挑戰自編自導自演迷你短片。（圖／狗狗與花提供）

王淨釋出一支自編自導自演的迷你短片，談及當時的創作契機，王淨分享其實一開始只是想要為這趟南法之旅嘗試不一樣的紀錄方式：「沒想到當故事、角色和畫面在腦海裡一點一滴成形後，就越想越認真，從出發前就一直抱著一個既期待又緊張的心情，希望可以好好完成這個作品。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

整支短片像是套上「南法濾鏡」般唯美，每幀畫面都呈現了南法獨有的陽光風情，圍繞於「愛」，而故事情感也透過畫面層層堆疊轉折，從原先的甜蜜情節，轉為兩雙淚眼，留下無限餘韻。其中一幕王淨靈動雙眼被淚水滿溢的畫面，也引網揪心直呼：「搭配音樂好入戲，隔著螢幕都心痛。」

▲王淨唯美淚眼畫面引揪心。（圖／狗狗與花提供）

回想拍攝過程，王淨分享南法真的給了她很多意想不到的驚喜：「很多場景設定其實都是我們現場走遍每條小巷選出來的，也有好幾次是因為那些場景激發出畫面靈感。」興奮說道很印象深刻的是：「像短片裡有出現一隻很可愛的狗狗，就很謝謝當地雜貨店老闆娘大方出借當臨演，而且狗狗拍完好像還不想下戲，一直跟著我們！是很美好的意外收穫。」

▲王淨攜手「南法限定男友」漫步街頭合拍迷你短片。（圖／狗狗與花提供）

而片中王淨和男主角有許多親暱互動，引發網友紛紛好奇這位神秘的「南法限定男友」到底是誰，對此王淨解答其實他是團隊的隨行攝影，很謝謝他除了要拍照，還要跨刀演出男主角，深情詮釋也讓王淨誇讚直呼：「你要不要斜槓去演戲！」

▲王淨的「南法限定男友」，其實是團隊的隨行攝影。（圖／狗狗與花提供）

王淨也坦言要主導完成一支作品實屬不易，談及最大挑戰，王淨分享有太多層面的事情要同時思考，除了是要在有限的行程時間裡捕捉到想要的畫面氛圍，後製剪接也是一大工程，透露自己細節控到每個畫面逐一檢視，連續好幾天看到天亮都還停不下來，直呼要對所有影視創作者獻上深深的：「Respect！」

▲王淨坦言完成作品，有種當母親的感動。（圖／狗狗與花提供）

她也感性分享完成的那刻有種當母親的感動：「當下真的很想哭！有一種歷經難產但終於生出來的感覺。」而被問及會不會因為這次作品當導演當上癮，王淨則表示自己對於任何形式的創作一直都很感興趣，也希望不設限地持續嘗試，但笑說：「剪完這支片我要先躺平三天。」