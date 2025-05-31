丫頭沖繩5天4夜踩雷！「跟團付3.2萬吃同樣菜色」怒PO文 整團傻眼

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）儘管工作忙碌，仍不時把握空檔出遊。沒想到，最近跟團前往沖繩展開5天4夜的旅遊時，她氣到PO出旅行社所準備的餐點照發問：「如果每天都吃這樣，你們可以接受嗎？」

▲▼丫頭PO跟團所吃的餐點照。（圖／翻攝自Instagram／ ava112411）



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丫頭在Threads表示，此行的航班時間是晚去晚回，第一天晚餐是吃自助餐，但因為「可怕」、「慘不忍睹」就沒多加分享。只不過，第二天的中餐和晚餐、以及第三天的中餐，根據她所PO的照片，菜色幾乎一模一樣。

▲▼丫頭去沖繩玩五天四夜。（圖／翻攝自Instagram／ ava112411）



對此，丫頭坦言吃到「一直覺得有鬼打牆的感覺」，無法理解旅行社「怎麼有辦法連續安排三餐都吃一樣」。更誇張的是，第三天的晚餐、第四天的中餐和晚餐都自行處理，「很多都要自己付錢的情況下，旅行團還收一個人3萬2？」

▲丫頭吃到有鬼打牆的感覺。（圖／翻攝自Instagram／ ava112411）



不只這樣，丫頭無奈地說：「你知道最可怕的是什麼嗎？第五天中餐也是安排吃一樣的唷！」看到有網友建議要讓旅行社知道大家的意見時，她在留言區解釋：「第一天旅行社就已經知道，我們整團都傻眼。」

▲▼丫頭表示第五天中餐也是同樣菜色。（圖／翻攝自Instagram／ ava112411）



至於有網友懷疑是否住宿的地方比較高級，所以餐費從簡一事，丫頭同樣無奈地說：「你看我住的會傻眼。」她坦承很想公布旅行社的名稱，「讓大家以後去玩不要一肚子火！」

▲▼丫頭表示住宿的地方也讓她傻眼。（圖／翻攝自Instagram／ ava112411）

