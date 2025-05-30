《冥婚》害怕召喚真正的鬼魂　演員咒語只敢唸半句

記者蕭采薇／台北報導

印尼電影《冥婚》（The Butterfly House）以華人特殊的「鬼婚」為主軸，講述了跨越數十年的恐怖愛情故事。恐怖片的拍攝現場不乏無法解釋的靈異故事，飾演男主角薩利姆的摩根歐伊（Morgan Oey）透露，因為拍攝時唸的是真咒語。「但我沒有完整唸完，因為怕會召來真正的鬼魂。」

▲印尼電影《冥婚》以華人特殊的「鬼婚」為主軸，講述了跨越數十年的恐怖愛情故事。（圖／車庫提供）

《冥婚》述一對情侶正籌備著婚禮，但男友唯一的親人卻突然去世，兩人回到男友老家處理後事，並決定在這裡拍攝婚紗照。過程中，他們遇上了屋裡日佔時期祖先的靈魂，這個家令人不安的黑暗歷史即將被揭開。《冥婚》首映後引起了廣泛關注及討論，劇中融合華人習俗與印尼文化的主題相當令觀眾好奇，並將在亞洲多個國家陸續上映。

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《冥婚》開拍時正值農曆七月，讓在場的工作人員和演員們更加注意自己的言行。飾演男主角薩利姆的摩根歐伊（Morgan Oey）就提到，劇組將場景布置得相當寫實：「有神壇和各式道具，就像在進行一場真正的儀式。老實說我還蠻害怕的。」

▲《冥婚》劇組將場景布置得相當寫實，造型也有考究。（圖／車庫提供）

就連劇中所背誦的咒語也是真槍實彈上陣：「但我沒有完整唸完，因為怕會召來真正的鬼魂。」摩根歐伊透露在拍其中一場戲時，突然聽到屋頂上傳來莫名聲響，他意識到即使咒語沒有完成，還是產生了效果，讓他一陣後怕。演員們也聽從專家的建議，在下戲返家後洗鹽水浴淨化身心。

本身具有華裔身分的摩根歐伊說：「對於年輕一代，甚至是我這個年紀來說已經很少接觸了。我有聽說過冥婚，但不太了解細節，所以自己做了點功課，還去問父母，也跟導演聊了很多。」直言《冥婚》探討的這個主題很有趣，不單純為嚇人而拍，依然具有厚重的戲劇性。

▲飾演男主角薩利姆的摩根歐伊，本身具有華裔身分。（圖／車庫提供）

製片派翠西亞（Patricia Gunadi）也表示《冥婚》不借助Jump Scare，而是著重於氣氛的營造與劇情鋪陳，帶出全新「優雅的恐怖」。導演保羅阿古斯塔（Paul Agusta）強調儘管以華人文化作為包裝，但劇情傳遞的訊息具有普世性：「這部電影有強烈的情感色彩，講述了祖先信仰如何與個人慾望發生衝突。」《冥婚》將於6月13日上映。