陳沂開酸呂秋遠「怎好意思說勾引？」　痛批：想玩又不負責

記者劉宛欣／綜合報導

知名律師網紅呂秋遠捲入私生子風波，沉寂一個多月後，終於在5月29日於臉書發出長達5000字的貼文自清，反咬整起事件的起因是「生母勾引他」，並公開部分雙方私訊內容。這番說法一出，立刻在網路上掀起熱議，甚至引發部分網友質疑其動機。不過，貼文疑似遭檢舉，目前已經被臉書刪除兩次。

▲呂秋遠控生母勾引自己，陳沂開酸。（圖／翻攝律所官網、陳沂臉書）

一向針對時事直言不諱的網紅陳沂，也在臉書發文諷刺，開嗆呂秋遠的說法根本荒謬。她狠酸：「呂秋遠怎麼還好意思發長文說，都是孩子生母勾引他的啊？」直指若真不想有孩子，當初就應該做好避孕措施，怎會事後推責給對方，還稱孩子「只是一顆受精卵」，直言這種行為就是「標準渣男」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳沂貼文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂更批評，呂秋遠現在不但沒負起責任，還試圖營造自己是受害者的形象，「更渣的是現在還把自己講成受害者，真是不可思議！」她認為對方根本就是「想玩但不想負責」，一方面享受暖男光環，一方面卻又做出不負責的選擇，繼續騙取女粉絲的信任。

此外，陳沂也點出呂秋遠在文中提到「反正本來就想退休」的說法，她毫不留情反駁：「如果真的想順勢下台，你就不會再發長文狡辯了。」她認為，呂秋遠根本還抱著幻想，希望能像過去一樣透過一篇篇「十點論述」帶風向，讓粉絲替他護航，「說呂律師好可憐，他都是被勾引的⋯⋯」語氣滿是諷刺。

以下為陳沂臉書全文：

呂秋遠怎麼還好意思發長文說，都是孩子生母勾引他的啊？

你不想跟她生孩子，那就不要無套。

身寸（射）完了懷孕了，再說那只是一顆受精卵，這不是渣男什麼是渣男？

更渣的是現在還把自己講成受害者，真是不可思議！

不就擺明了想玩又不想不負責。

想當渣男又要維持暖男形象，繼續騙女粉絲。

還要嘴硬說反正自己本來就想退休，這件事剛好讓他順勢下台。

如果真的想順勢下台，你就不會再發長文狡辯了，不就還巴望著能像以前一樣，寫個十點帶風向，就一堆理盲的人點頭稱是，說呂麗絲好可憐，他都是被勾引的⋯⋯