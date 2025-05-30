《學校2015》女星不當演員「躍身百億企業家」！　千萬豪宅曝光

記者張筱涵／綜合報導

《臉讚時代》出身的演員池潤美（지윤미）近況曝光，轉型成為年營收達韓幣百億元（約台幣2.5億元）的創業家，她也在節目中談到過往身為模特兒的受歡迎程度和高收入。

▲池潤美家曝光。（圖／翻攝自YouTube／밉지않은 관종언니）



池潤美登上YouTube頻道《不討人厭的關注姊姊》，由主持人李智慧與其丈夫文宰完親自到訪，探訪這位昔日「校花」演員的全新人生篇章。影片中，池允美透露目前正懷有第二胎，婚後一邊經營事業、一邊育兒，生活充實忙碌。

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現年30歲的池潤美，因參與校園選秀節目《臉讚時代》打開知名度，之後曾以試衣模特活動，並於2015年起陸續出演《Who Are You－學校2015》、《第二個二十歲》、《回來吧大叔》等電視劇，展開演員之路。

不過，池潤美的演藝事業並未持續太久：「一開始只是出於好奇心，但後來發現這份工作並不是靠好奇心就能做的，在拍攝現場就算只有肩膀入鏡，也得一動不動。模特時期我總是焦點人物，但當演員時離那個位置還有很長一段路，我覺得這不適合我。」

▲池潤美坦承是出於好奇才演員，很快就發現不適合自己。（圖／翻攝自YouTube／밉지않은 관종언니）



放下演員身分後，池潤美重新回到模特工作崗位，且有幸跟購物台簽模特兒合約，一周拍攝2次，一個月就可以有千萬韓元（約台幣25萬元）的收入，就這樣開始獨立生活後，努力存錢理財到2018年開設網購平台，現在成了自創服裝品牌的百億CEO。

▲池潤美當年做為試裝模特兒，每月可以賺韓幣千萬（約台幣25萬元）。（圖／翻攝自YouTube／밉지않은 관종언니）