李易峰消失3年嫖娼案爆內幕！　小姐騎共享單車「一連串巧合」害慘他

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星李易峰在2022年因嫖娼被逮，形象一落千丈，消失在螢光幕前已有三年。而中國《人物》雜誌30日發表的報導中，提及一名男星是因一連串的巧合，才導致嫖娼一事被發現，儘管未明說是誰，但線索都與李易峰不謀而合。

▲李易峰2022年因嫖娼遭到封殺。（圖／翻攝自微博／壹峰信）

報導中指出，該男星某晚找來陪侍女子，對方因身體不適被他支付人民幣1萬元（約新台幣4萬2260元）現金後請回。女子將錢塞入名牌包後，便騎共享單車離開，然而她因被男星灌太多酒，導致途中摔車，被一名外送員扶了起來。

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▲李易峰在被爆出嫖娼時，還曾一度發文自清。（圖／翻攝自微博／李易峰）

女子起身後，發現自己的包包不見了，但外送員堅稱沒看到，雙方為此爭執，鬧上派出所。由於涉及金額不小，警方依程序陪同女子返回當晚現場調查，沒想到意外撞見男星正再次進行招嫖行為，而女子原以為遺失的包包，其實只是忘在房內沒帶走。

事實上，李易峰在傳出嫖娼被逮時，就曾有知情人士爆料，李易峰當晚讓小姐騎共享單車回家，結果女方被警察攔下調查，所以才導致嫖娼事件曝光，李易峰還因此被嘲諷「太摳門才出事」。

▲當年有網友指稱陪侍女是騎共享單車回家。（圖／翻攝自微博）