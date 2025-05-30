43歲王陽明「世壯運濺血」！連拚6天打進冠軍賽 蔡詩芸帶女兒現身了

記者潘慧中／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會17日開幕以來，各國選手創下不少亮眼成績，其中還包括男星王陽明、紀言愷（JR），兩人所屬的35+籃球隊「流氓老母酉時三刻」，在陳信安的帶領下一路打進冠軍賽，雖然最後與金牌擦身而過，王陽明依然覺得很感動。

▲▼王陽明參加世壯運濺血。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）



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歷經連續六天的賽程，王陽明最終與隊友一同奪下銀牌。他30日在社群網站感性地說，「除了輸贏，真的很珍惜這次世壯運的機會，讓我回想起高中大學跟一個團隊，每天一起生活、一起追逐共同的目標。」

▲▼王陽明認真打球的模樣全被拍下來。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）



回憶起比賽過程，王陽明坦言，這次賽事的感受與學生時代相似，不僅是技術上的切磋，更是情感與信任的凝聚，「為了這個目標，大家理解彼此，也為彼此犧牲。大家身上都有大大小小的傷，但還是為了團隊上場拼搏，這種感覺真的很感動。」他還特別感謝許教練對他的信任：「希望沒有讓你失望。」

▲王陽明所屬隊伍最終奪得銀牌。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）



王陽明也向一路力挺他的家人、夥伴和粉絲表達感謝：「謝謝Dizzy還有Katiya的支持，愛你們。」這次參賽對他而言不只是比賽，更是一場珍貴的人生經歷，「我今年43歲了，不知道下次什麼時候可以有這樣的機會可以跟這麼多籃球菁英同場競技，這次的旅程讓我多了好多兄弟，這是最重要的。」

▲ 蔡詩芸帶女兒現身為王陽明加油。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）