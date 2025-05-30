啦啦隊小三傻白甜「誤捲入富商離婚官司」！李怡貞打臉：收訴狀還交往

記者陳芊秀／綜合報導

知名律師李怡貞在節目《11點熱吵店》公開爆料，指某位現役啦啦隊女神介入已婚富商婚姻，甚至曾懷孕墮胎，引發外界瘋猜身分。有報導指該位啦啦隊女神是無端捲入的傻白甜，對此李怡貞火速發文回應。

▲啦啦隊小三傻白甜「誤捲入富商離婚官司」。（圖／示意圖、翻攝自YouTube）

據《三立新聞》報導，啦啦隊女孩與富商交往不到一年，直到交往後期才知對方在談離婚，富商夫婦感情不睦打離婚訴訟，她在不知情下成為雙方談判的籌碼。

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對於女方最新說法，李怡貞發文：「看到新聞了，小三是有想要證明自己是真正的傻白甜，我早就知道這點。」她表示自己早在節目中說過，正宮一開始根本不知道女方是誰，是在餐廳偶遇，而且兩人還有交集及衝突，後續持續追蹤才搜到大量證據。

而且李怡貞隔空喊話啦啦隊女孩：「不知情交往懷孕幹嘛拿掉？收到侵害配偶權訴狀，她也還是繼續讓我們蒐證到新的交往事實，只是當初我們都先壓著，還沒出。小三要說被我親家公騙，真的打一下草稿。妳不是談判的籌碼，妳只是單純不想跳啦啦隊，想跳級人生而已。放過妳不掀妳底妳繼續秋喔？」

【李怡貞臉書全文】

看到新聞了

小三是有想要證明自己是真正的傻白甜

我早就知道這點

所以其實我在節目上就說了，正宮一開始根本不知道她是誰，是在餐廳偶遇，而且兩人還會交集以及衝突，後續持續追蹤才搜到大量證據。

不知情交往懷孕幹嘛拿掉？

收到侵害配偶權訴狀繕本，她也還是繼續讓我們蒐證到新的交往事實，只是當初我們都先壓著，還沒出。

小三要說被我親家公騙，真的打一下草稿。

妳不是談判的籌碼，妳只是單純不想跳啦啦隊想跳級人生而已。

放過妳不掀妳底妳繼續秋喔？

我扛，一律我扛，

我李怡貞律師最壞，超壞。

