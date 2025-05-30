LIVE／池昌旭、IVE、ZB1等7組藝人抵台　《ETtoday》全程直播

記者吳睿慈／高雄報導

最盛大的K-POP拼盤演唱會「KT POP」即將在5月31日於高雄世運主場館登場，活動由男神演員池昌旭擔任主持人，超人氣女團IVE領銜多組藝人演出，藝人30日陸陸續續抵達小港機場，《ETtoday》將為粉絲謀福利，下午14點準時直播。

▲IVE、ZB1、MONSTA X等藝人將陸續抵台。（圖／友善的狗提供）



「KT POP」邀請7組藝人、1名主持人池昌旭共襄盛舉，他們預計在30日抵達小港機場，稍早Mark Tuan（GOT7）已經率先飛抵，池昌旭、IVE、MONSTA X小分隊SHOWNU與HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna及KiiiKiii等人則預計在下午抵達。

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本次活動每組藝人演出6首完整曲目（KiiiKiii為4首歌曲），壓軸的大前輩Mark則是獻唱9首歌曲，舞台視覺、燈光音效全面升級，帶來如七場「小型專場」般的精華演出。

▲KT POP於31日在高雄世運盛大舉辦。（圖／友善的狗提供）



《ETtoday》除了將全程直播藝人們抵台現況，準時在線上與粉絲互動。活動31日也會即時報導，相關新聞請鎖定「韓星爆爆」、「ETtoday星光雲」。