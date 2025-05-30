韓總統候選人李在明長子「性騷Karina」！　四處發噁文又賭博遭撻伐

記者張筱涵／綜合報導

南韓最大在野黨「共同民主黨」總統候選人李在明近日再度捲入爭議，其長子李某因涉嫌慣性線上賭博及在網路上對女藝人發表淫穢言論，已於2024年10月遭法院判處罰金韓幣500萬元（約台幣12.5萬元）。相關消息直到近日才曝光，震驚政壇與娛樂圈。

▲李在明長子曾在留言區性騷Karina。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）



根據《水原地方法院》資料指出，李某自2019年起至2020年間，在某撲克牌網站進行多達707次交易，透過匯款方式儲值「撲克幣」從事非法賭博行為；同時，他也在2019年6月至2021年10月之間，於網路上四度公開散佈淫穢文字，涉及刑事違法。

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更引發社會譁然的是，李某曾在aespa成員Karina及知名DJ Soda等多位女性藝人貼文下方，留下令人不適的性暗示留言，引來外界強烈批評與撻伐。

對此，執政黨「國民力量」首席副發言人金惠智在28日發表評論，痛批李在明的沉默態度，直言：「這是赤裸裸的性物化與性羞辱發言，李候選人自詡為女性人權守護者，如今卻對自己兒子的性騷擾行為毫無作為，令人對其真誠性產生嚴重懷疑。」

辦案單位「京畿南部地方警察廳網路犯罪調查科」也證實，李某已於2022年10月因違反《資訊通訊網利用促進及資訊保護法》及《刑法》中關於賭博與淫穢行為的規定，被正式移送檢察機關。

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