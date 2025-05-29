好萊塢資深大咖被告性騷擾！　演員控強迫拍性侵戲「粗暴掀裙」

記者劉宛欣／綜合報導

美國知名演員、製作人、導演凱文科斯納（Kevin Costner）近日遭他所指導的《地平線：美國傳奇》（Horizon: An American Saga）中的女性替身演員提告性騷擾，指控他在未充分告知、未取得同意，且缺乏標準安全措施的情況下，強迫她拍攝一場劇本上沒有寫的性侵場面。

▲凱文科斯納被提告性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，該替身演員是演員艾拉亨特（Ella Hunt）在《地平線》電影中所飾演角色「茱麗葉」的主要替身。根據她提交的訴訟文件，凱文科斯納在拍攝現場，臨時加入一場茱麗葉遭強暴的情節。原定演出的艾拉亨特拒絕拍攝該場戲後，劇組臨時找來替身，且未事先告知她劇情內容，也未經其同意，更沒有安排親密場面協調員（intimacy coordinator）在場監督。

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▲提告者是艾拉亨特的替身。（圖／翻攝自Ella Hunt Instagram）

訴訟中指出，當時男演員在導演指示下，需「跨坐在她身上、將她壓制在地，並粗暴地將她的裙子掀起」。此外，片場並未進行管制，整個劇組成員都目睹了拍攝過程，嚴重缺乏對演員隱私與尊嚴的保障。她痛訴這段經歷讓她留下心理創傷，為此憤而提告，所要求的賠償金額未公開，此外，她要求陪審團審判。