小8法國坎城初登場就遇豔遇！　猛男帥哥猛對眼獻殷勤

記者葉文正／台北報導

藝人小8張允曦上周隨著電影《左撇子女孩》首次踏上法國坎城影展紅毯，登上電影級世界殿堂，小8笑說:「我比我想像得還冷靜很多，可能是在夢裡這個場面練習太多次！」

▲隨左撇子女孩前進坎城影展 小8堅定對戲劇熱愛。（圖／晨邦國際提供）

真正讓她內心尖叫的是與《左撇子女孩》編劇，也是去年奧斯卡《艾諾拉》最佳原著劇本、導演得主Sean Baker的交流，小8說：「從20年前的《外賣》到《艾諾拉》他的每部作品我都看過，這次他親口跟我分享喜歡我在電影中某些表演片段，真的超感動，但我問他是不是看了一百遍？」

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▲小8在坎城小露性感。（圖／晨邦國際提供）

坎城之旅對小8而言，每天都是新體驗，例如紅毯上拍照標準流程竟然是「180度轉身加階梯回眸一笑」，還有《左撇子女孩》首映結束，全場觀眾起立鼓掌長達八分鐘，讓她笑到嘴巴發酸但又眼眶泛淚，小8說:「當下我真的感到好幸

運自己可以站在舞台上一起享受榮耀。」不過既然來到浪漫的法國，是否有豔遇？小8透露:「我每次只要一擦口紅，就會被吹口哨！法國男生都超級大方，還會想盡辦法跟我對上眼，真的超害羞。」

▲小8紅毯上更顯嬌美。（圖／晨邦國際提供）

從《全民大悶鍋》到《空姐忙什麼》，出道以來小8給人印象多半來自主持與綜藝，卻少有人知道她其實默默耕耘戲劇多年，她坦言：「我很感謝20年來的自己，當時聽到雜音時選擇摀住耳朵繼續演，無論形式，只要能演戲，我就滿足

。」

事實上，為了演戲，小8曾赴紐約電影學院進修，也曾在好萊塢試鏡，小8說未來最希望演反派，像洛基那種，又帥又壞但讓人捨不得恨。為了演好戲，小8也投入劇本創作，首次投稿就入選韓國富川影展的創投單元，小8說:「當初去學編劇是想對角色有更深刻的刻劃，以及對劇本節奏有更明確的掌握，沒想到第一次投創投就被選上，當時看自己的名字在上面，感覺十分不可思議，就跟坎城一樣好像一個夢。」