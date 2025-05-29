Tommy淪小王風波神隱半年現身了！YT更新喊「調整步驟重新出發」

記者劉宛欣／綜合報導

日本YouTuber Tommy去（2024）年11月被爆出介入好友Ryu、Yuma的婚姻，事後他公開發文向外界致歉，坦言自己偷吃Yuma，並全面停更了社群、YT活動，至今消失了半年之久，29日，他終於在頻道上傳新影片，透露自己這半年來選擇沉澱身心，跟自己對話。

▲Tommy睽違半年更新影片。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan）

影片中，Tommy紀錄了去參加和歌山縣世界遺產熊野古道7天朝聖之路的過程，他坦言「這半年有很多跟自己對話的時間，重新整理思緒跟生活，靜心面對自己，調整好步驟，重新出發」，他表示在享受大自然美景的同時，也回憶想這幾年的經歷，數年前疫情解封，他因為製作日本旅遊影片而受到喜愛，許多人給予反饋，成了他前進的動力，但也坦言「這幾年都沒有時間好好停下來，面對、跟自己對話」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Tommy在影片裡詳細記錄半年來的心路歷程。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan）

Tommy透露半年來他曾回日本，也有遇到觀眾，之中不少人都帶著笑容與自己打招呼，告訴他「喜歡你介紹的日本旅遊影片」、「我是看你影片過來這裡」，讓經歷風波的他相當感動，他向願意留下的觀眾致謝，「我還是非常喜歡拍攝、剪輯、分享深日本旅遊資訊，這半年再次認識了這感受」。