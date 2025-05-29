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朱栢康「平頭造型」潮登金像獎爆紅　首接時尚雜誌封面吐心聲：終於自在了

記者蕭采薇／台北報導

剛以電影《破‧地獄》拿下香港金像獎「最佳男配角」朱栢康，為了電影《搜查瑠公圳》再度來台，他先前以平頭造型驚豔金像獎紅毯，也開始收到時尚圈邀約，近期更接到人生第一個時裝雜誌封面，「本來對著鏡頭對我是高難度的事，但最近半年比較自在了，也真的想要去一趟時裝週。」

▲《搜查瑠公圳》朱栢康。（圖／伯樂影業提供）

▲剛以《破‧地獄》拿下香港金像獎「最佳男配角」朱栢康，為了電影《搜查瑠公圳》再度來台。（圖／伯樂影業提供）

朱栢康29日接受台灣媒體聯訪，他在香港金像獎典禮上除了紅毯造型外，大哭畫面也引起網友討論，他卻一點也不在意，「我朋友也都知道，我是那種會哭的人。」近來他以清爽短髮造型穿梭台港兩地，同時投入舞台劇與台劇拍攝—前者是搶匪、後者是黑道，笑稱造型「剛好通用」。

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朱栢康在香港因常演反派，被稱為「人渣專業戶」，也因此角色類型被定型。但他不介意，「觀眾給了我一個位置，我覺得還是要有層次，比如《搜查瑠公圳》裡的陸根生，是個殺人犯，但為什麼會這樣？那很重要。」

▲朱栢康「平頭造型」潮登金像獎爆紅。（圖／CFP）

▲朱栢康「平頭造型」潮登金像獎引起話題，也讓他接到第一個時尚雜誌封面的邀約。（圖／CFP）

在演藝路上，朱栢康說始終與已故的父親保有深厚連結。父親在罹癌期間曾信仰基督，後來中斷。他說：「我沒有停過跟他說話，我對他另一個存在很有共感。他常來看我，有時候可能是一首歌讓我想起他，我知道他來了，來看看我、給我答案。」

但在父親離世後，朱栢康曾不斷向上帝追問，為何沒有答案。「兩三個月後我放棄了，不再問。有天快睡著時，突然看到一個非常清楚的畫面——比現實還真，有顏色、深度、感覺和味道。他（爸爸）很開心地離開了，有白色的光。我確定不是夢，那之後，我就不再問了。」他直到兩個月前才與母親分享這段經歷，「她問我：『怎麼不早點跟我講？』但我覺得那需要一個時機。」

▲《搜查瑠公圳》朱栢康。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》朱栢康再次飾演反派。（圖／伯樂影業提供）

從影以來挑戰無數角色的朱栢康，談起「陸根生」也侃侃而談：「其實那種人格分裂的狀態比較像吧，因為我是演員，很多時候也必須把自己跟角色就是合併起來，所以幾乎我的人生都是一直在進入不同的角色跟不同的狀態，我覺得這是我跟陸根生最相似的地方吧。」常常飾演反派的他，不擔心被定型，「其實我對反派沒有太大的抗拒感，但當然我希望如果演反派也是那種比較有層次及發揮空間那種角色。」

▲《搜查瑠公圳》朱栢康。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》朱栢康為了「唱戲」演出，從基礎扎根。（圖／伯樂影業提供）

電影中一幕關鍵的唱戲環節，令許多影迷津津樂道，朱栢康為了這段演出從基礎扎根，花了將近兩個月的時間每天練習，坦言無論是唱戲和身段都是真的難，「最基本的東西是最要花時間去練，因為要看起來是很熟練的，所以說單單是弄這個水袖跟唱戲口條, 我就已經花了很長時間。」

 

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