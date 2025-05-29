啦啦隊小三風波狂燒！筠熹被私訊嗆聲　搬出沈玉琳澄清：不可能

記者蔡宜芳／綜合報導

律師李怡貞日前在節目中爆料某位啦啦隊女神當富商的小三，還一度懷孕墮胎，掀起外界議論紛紛，網友也依照爆料線索進行猜測，讓多位啦啦隊員都不得不發聲澄清。而筠熹29日也因「躺著中槍」，忍不住PO文回應。

▲筠熹透露自己收到網友的私訊指稱她是爆料中的當事人。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

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筠熹在限時動態中貼出網友的私訊截圖，對方貼出李怡貞爆料的片段，說道：「請問是妳嗎？」接著又說：「一定是。」對此，筠熹表示：「笑屎，我從來沒有想過我會發澄清限動，全世界就你一個人在說我而已。」感到很無奈。

筠熹指出，李怡貞提供的幾條線索基本與自己的狀況不符，「除了啦啦隊，然後個子不高跟長髮以外，其它沒一個像。」筠熹表示，自己從未在廁所直播過，也沒發過關於遊艇的照片，「所以你（網友）不是我粉絲。」

▲▼李怡貞爆料有啦啦隊女神當富商的小三。（圖／翻攝自YouTube）

至於和沈玉琳合作過三次的線索，筠熹強調，她和沈玉琳合作的次數多到數不清，不可能只有三次，「最後，玉琳哥不可能會用『傻白甜』形容我。」她之所以選擇公開回覆，是因為知道若沉默無視，會被網友拿去造謠，「因為你不是我粉絲，你是黑粉。」

▲筠熹發文。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）