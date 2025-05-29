Angelababy赴港找工作「經紀人訓話」被直擊！密友：她工作量大不如前

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星Angelababy近日被爆到香港找新的工作機會，不但被指身材走樣，還被直擊疑似被經紀人當街訓話。她2023年因在巴黎觀賞「瘋馬秀」，遭到軟封殺，沉寂1年多逐步復出中，但密友透露，她的工作量大不如前。

▲Angelababy被傳香港找工作機會，被拍到經紀人當街對她說話大聲、比手畫腳，疑似在訓話。（圖／翻攝自微博）

據港媒報導，Angelababy預計重返香港娛樂圈，逛街吃美食時被拍到小腹凸肚，被質疑身材走樣。且她與經紀人Kim頻頻與電影公司老闆、導演見面，積極尋找合作機會，兩人現身中環街頭時，被拍到經紀人大聲說話、比手畫腳，疑似在訓話。

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此外，一位聲稱是Angelababy密友的人向港媒透露，「她現在工作量大不如前，所以經紀人幫她找的工作，她基本上都做，不會好像以前那樣挑選」。密友表示，她目前長期留在香港，並且入住五星級酒店式公寓，都是自掏腰包出錢，由於過去賺的錢多，依然不愁吃穿，但是生活的排場就沒有以往的架勢。

然而這段爆料引發陸網質疑，有人認為Angelababy在香港有房產，沒必要住在飯店，更有人說「她賺的錢幾輩子都花不完」。

Angelababy微博禁言解除，相較過去低調許多，但仍有為戲劇播出發文宣傳。她昨日（28）剛被官宣出任地球日大使，包括央視、人民日報、中國網等官方媒體都轉發消息，她在大陸當地仍持續復出露臉。

▲Angelababy近日擔任地球日大使，大陸官媒都轉發消息。（圖／翻攝自微博）