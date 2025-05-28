阿沁妻「南韓暈倒頭撞地板」！　閉眼前畫面：看到一群人衝進來

記者劉宜庭／綜合報導

阿沁的老婆花花（李雨絃，本名：李汶靜）近日獨自飛往南韓出差，卻在當地發生突發狀況。她昨（27日）在IG分享自己「人生第一次在韓國暈倒」，暈針後頭還疑似撞到地板，所幸人平安無事，今（28日）更向粉絲報平安：「太好了，今天血壓正常，健健康康。」

▲花花飛到南韓出差，期間意外暈倒。（圖／翻攝自花花臉書）

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花花透露，自己因為要做舒眠麻醉項目，遵照醫囑禁食並準備抽血檢查，很怕打針的她，本以為忍一下便可撐過，沒想到抽了第二管血時，不慎看到針頭，「抽完當下只是覺得很暈，應該坐一下就好，畢竟之前也沒有暈針的經驗，結果突然就暈倒了。」

回憶昏迷瞬間的情景，花花感覺自己頭撞到地板，閉上眼睛前看到一群人衝進來把她抬上床，幸運的是，幾分鐘內她便完全恢復意識，但原本預計進行的手術因此被取消，只能先回飯店休息，讓她不禁擔憂：「希望明天血糖可以爭氣點，不然這次就白來韓國來呀。」

▲花花報平安。（圖／翻攝自花花IG）



在經歷昨日虛驚後，花花今日透過IG限時動態報平安，曬出自拍照並寫下：「太好了，今天血壓正常，健健康康。」並附上心形圖示，讓粉絲終於安心，不少網友湧入留言區關心，丈夫阿沁也留下眼眶泛淚的表情符號，顯見十分心疼。