萬里演出取消爆施壓！　田馥甄露面驚吐：是最後一次了

▲田馥甄近來舉辦「田調」小巡演。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

歌手田馥甄的「田調」小巡演近來已完成2站4場，不過日前卻傳出萬里場取消，是因當地業者提出不合理要求，演出無奈腰斬，她今（28日）出席活動，被問及此事，田馥甄坦言很遺憾，「是忍痛取消的，所有演出都需要天時地利人和，在這些要素下，沒辦法確定百分之百安全，就只能忍痛取消，也很謝謝大家支持。」

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▲▼ 田馥甄親解「田調」巡演背後意義。（圖／記者黃克翔攝）



而萬里場最後改成埔里場，有些許歌迷抱怨距離太遠，哀嚎為何不選在新北附近的地點，田馥甄也解釋任何場地都需要方方面面的申請，「很難在北部地區，瞬間找到漂亮又適合的地點，我知道差一字差好幾公里，但暨南大學這個場地原本就是給大家的驚喜彩蛋，也是是第六站的概念。」

她也表示田調是不計成本的一套巡演，更打趣自嘲是「敗家子」，坦言：「每一場都是一期一會，獨一無二，應該是最後一次了，真的不容易。」透露會有這小巡演是出自作品和意義上的追求，「雖然終究還是商業行為，但我想要告訴大家多多走出戶外，擁有健康的身心靈，也想要傳遞給大家感謝大自然、大地，如果未來沒有聽田馥甄的歌，可以帶進這種生活理念是很好的。」

被問及未來會否想到高雄世運、大巨蛋等大場地演出？田馥甄則說：「大型戶外場館，不是很適合我的音樂屬性跟表演型態，它會擴散掉感覺，除非有其他突破點，不然就是要辛苦一點，唱多場一點。」她也被歌迷笑虧會不會之後到海拔更高的地方開唱？她笑回：「我會克制我自己，大家還是可以鍛鍊自己身心，現在唱出新高度，很感謝大家陪我一起，田調需要天時地利人和，大家的安全也是第一。」