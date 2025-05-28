全恩菲來台灣不應援先當歌手　目標站上跨年舞台　一天只吃一餐原因曝

記者葉文正／台北報導

全恩菲今天現身紅心字會活動，她說目前不會加入啦啦隊，就是以藝人身分重新開始，希望從唱歌開始，未來也會發表歌曲，希望大家多注意，台灣有跨年演唱會，也希望在跨年時演唱，細節暫時還沒辦法公開，屆時以中文歌曲配上舞蹈，發表時希望大家來看她。

▲全恩菲出席公益活動，現場學習包粽子。（圖／記者林敬旻攝）

她也被問到，是否有關注韓國啦啦隊在台灣表現，全恩菲表示：「還是會看看韓國啦啦隊在做什麼，但比較多會關注在自己工作上，本來來台灣的確是要來台灣應援，現在遇到好的公司，就希望當藝人的夢想早日實現。」

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▲全恩菲說端午節還是要練習歌舞。（圖／記者林敬旻攝）

她坦承四月初就來台灣，因中間有回韓國一趟，算算已快兩個禮拜，比較不適應的事情是沒有，「因為大家很照顧我，洗澡的水不太一樣，我會用白水來洗澡，吃東西也很適應，洗澡時洗澡水要濾過，皮膚敏感，天氣影響還好，洗完之後還好。」

▲全恩菲希望站上跨年舞台。（圖／記者林敬旻攝）

全恩菲說自己身高161公分，體重41公斤，會這麼纖細的原因，她也提出解釋：「因為平常練習就一直在跳舞，運動量很夠，而且一天只吃一餐，配上大量運動，去做管理，就沒有再多做保養，平常只吃晚餐，但剛來台灣，太多美食實在忍不住，尤其是麻辣火鍋，韓國也有，凌晨很常去吃火鍋，所以很開心。」

她也被問到，有沒有欣賞的藝人，想要朝對方的成就去邁進。全恩菲也自信地表示：「我常常在思考台灣朋友喜歡哪些特點，希望以我的方式呈現給大家。」

而星期五是端午節，她提到那天要練習，去錄音，準備未來工作，希望幫自己加油。