遭傳被永野芽郁劈腿！金武俊《新聞主播》戲份消失…生日照引揣測

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁被質疑與已婚男星田中圭不倫戀，同時劈腿赴日發展中的韓星金武俊，當事者3人全數否認緋聞，她的代言廣告如今全數被撤下，電影、電視劇則持續上映播出、田中圭也持續演藝圈工作，但金武俊被發現新劇戲份完全消失，生日文更寫下「不要再說謊」，引發揣測。

▲永野芽郁被爆不倫田中圭，還劈腿《新聞主播》同劇男星金武俊，3人皆否認爆料報導。（圖／翻攝自X）

據日媒《News Post Seven》報導，現年27歲的金武俊與永野芽郁都是單身，被傳緋聞本該沒有問題，然而同時伴隨的是女方遭指控不倫的報導。娛樂圈人士透露，爆料報導曝光後，金武俊在新劇《新聞主播》就沒有再出現，戲份僅到第4集，TBS電視台也沒有明確說明，被推測是受到報導影響。

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▲金武俊（右1）在新劇《新聞主播》飾演助理導播。（圖／翻攝自X）

▲日網發現金武俊在《新聞主播》戲份只出現到第4集，接下來沒有再出現。（圖／翻攝自X）

金武俊被推測受到報導牽連，IG時隔3個月更新動態，並寫下「不要再說謊了，竟然已經過了一半，武俊，生日快樂。」圈內人士注意到，他的IG貼文配了6張照片，包括以竹林為背景的個人照、櫻花讓人聯想到日本的照片，最引人注意的是出現《海綿寶寶》角色「派大星」的玩偶照。

圈內人士觀察，永野芽郁曾公開表示是《海綿寶寶》的粉絲，加上金武俊過去並未分享過《海綿寶寶》相關照片。儘管他否認交往，但在「不要說謊」的發文附上《海綿寶寶》的角色照，實在意味深長。日本網友留言給金武俊「不要討厭日本」、「沒事吧」。

▲金武俊生日照放派大星，PO文「不要再說謊」，而永野芽郁曾公開喊話自己喜歡《海綿寶寶》。（圖／翻攝自X）

金武俊在《新聞主播》在扮演助理導播，目前持續消失中，但原本的劇本設定，故事後半段預計還是有他的戲份。他今後是否能夠出現在電視上，相關人士正在密切關注。