金馬男配練「廈門話混泉州腔」拍戲有潔癖　施名帥敬業態度曝光！

記者黃庠棻／台北報導

由公視台語台主辦的「台語台表演班」是為培育全台語戲劇演出人才所設立的專業訓練計畫，鼓勵對影視演出有志者勇於挑戰語言與表演雙重門檻。

▲《聽海湧》導演孫介珩、語言指導林良儒擔任「台語台表演班」客座講師。（圖／公視台語台提供）

公視台語台開台6年，在台語影視製作上已小有累積，包含《阿波羅男孩》、《夜盲》、《聖誕夜奇蹟》、《鹽水大飯店》等戲劇作品，在國內外獲得多項入圍及獎項肯定。不過呂東熹台長也坦言，在尋找台語演員這塊時常有種斷層感，一直希望能夠培養優秀的青年台語演員。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲《聽海湧》導演孫介珩、語言指導林良儒擔任「台語台表演班」客座講師。（圖／公視台語台提供）

今年在文化部的支持下開辦「台語台表演班」，上半年台北班從兩百多名報名者中徵選了12位學員，目前已正式開課。十二人小班制精雕細琢，除了演員培力課程，也規劃了客座講座，首堂客座邀來《聽海湧》導演孫介珩與語言指導林良儒，以自身創作經驗拆解演員、語言顧問與導演在角色塑造上的合作關係。

▲《聽海湧》導演孫介珩、語言指導林良儒擔任「台語台表演班」客座講師。（圖／公視台語台提供）



《聽海湧》自播出以來廣受好評，入選2024年台北電影節閉幕片，以其多語言設計與台灣歷史深度獲得評論界肯定。導演孫介珩分享，劇中每一種語言的選擇都與角色背景密切相關，包含三兄弟來自打狗（今高雄），就使用高雄腔台語；日軍角色來自大阪，講日語要帶關西腔；澳洲軍官來自軍官世家，語調則設定為上層英語。

▲《聽海湧》導演孫介珩、語言指導林良儒擔任「台語台表演班」客座講師。（圖／公視台語台提供）

《聽海湧》這些設定不是為了炫技，而是為了讓角色「不出戲」，孫介珩導演指出「語言能力其實就是表演能力的一部分。聲音、語氣、語調，都是觀眾理解角色情緒的線索。」拍攝現場需要不斷做出選擇與判斷，他分享「語言錯了可以補錄，但夕陽錯過就沒有。」提醒演員要學會信任劇組與自己的準備，也要在有限時間中找到詮釋角色的情緒重心。

▲《聽海湧》劇組對語言相當考究。（圖／聽海湧劇組提供）

談到演員訓練，孫介珩導演也舉了三位《聽海湧》主演的實例，三兄弟黃冠智、吳翰林與朱宥丞在開拍前被送往日本進行一個月的沉浸式生活訓練，全程只用台語與日語溝通，不准說中文。他笑說「忘記這個鬼主意是誰提的了，反正我們四個臭男生湊在一起常常就會有一些異想天開的提案。但比較難得的是他們真的堅持執行，沒有人把它當玩笑。」

除了語言能力明顯進步，三人透過全台語的日常相處，也更貼近劇中「新海三兄弟」從小一起長大的背景，導演強調「這不只是語言練習，也不只是表演練習，而是一個內化角色的過程。」

▲《聽海湧》劇組對語言相當考究。（圖／聽海湧劇組提供）

金馬獎最佳男配角施名帥在《聽海湧》中飾演關鍵角色「廈門領事」，為了讓這位角色與來自台灣的三兄弟能自然溝通，劇組特別設定他的語言是廈門話混泉州腔，因此說話帶有地緣混雜的自然語感。這樣的語言設計沒有太多參考資料，只能靠演員與語言老師不斷練習與打磨。

▲《聽海湧》劇組對語言相當考究。（圖／聽海湧劇組提供）

而施名帥完全沒有抱怨，反而展現極高投入，他花了大量時間與語言指導林良儒調整聲調，在拍攝現場只要覺得有一兩個字的聲音不夠對味，就會主動喊「導演我可不可以再來一次？」導演孫介珩形容「我猜對施名帥來說，口中的聲調、臉上的表情與身體的動作是一體的，缺一不可。」這種近乎潔癖的表演精神，讓角色語言成為角色的一部分，而不是一個「被背下來」的任務，敬業程度非常動人。

語言指導林良儒則以實戰型的教學風格，提醒學員「演戲不能只是在咬字上琢磨，其實更該注意的是講台語的樣子，因為常常一個不小心就會出賣角色。」他指出，演員在準備台語角色時，不能只把語言當成「發音正確」的任務，而是要思考角色說話的節奏、詞彙與語氣邏輯。有些演員在試鏡時台詞背得很熟，但說出來的語調和語境卻讓人出戲「你會發現他不是『說出來』，而是『唸出來』」

▲《聽海湧》劇組對語言相當考究。（圖／聽海湧劇組提供）

「台語台表演班」導師黃金陣容包括金鐘獎最佳男配角蘇達、擅長肢體與舞台表演的黃采儀，以及《大餓》奪獎演員蔡嘉茵，三人橫跨影視、劇場與教學現場，親授真功夫。客座講師陣容則涵蓋表演、語言、聲音、選角、媒體與職場實務等多元領域。

包含《聽海湧》導演孫介珩與語言指導林良儒、金鐘獎演員黃迪揚、金鐘演員陳妤與其經紀人劉恬恬、聲音修繕師魏世芬、選角指導胡乃婷、薩泰爾娛樂串流總監林孟勲、特效彩妝師蔡佳璇、「我在娛樂」負責人陳慶宇，以及元氣法律事務所吳裕程律師，帶來業界最前線的經驗與視角。除了上半年於台北開設表演班，也規劃下半年於高雄徵選潛力青年，為台語影劇作品培養生力軍。