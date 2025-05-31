小孟老師／5月31日星座運勢 天蠍桃紅好人緣最吸睛
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：認真分析思考
感情：注重自身形象
財運：熟悉投資市場
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：處女
工作：持續保持耐心
感情：學會關心自己
財運：逐步積累增值
幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：放下心中期待
感情：勇敢負起責任
財運：保持穩健投資
幸運色：銀灰色
貴人：天秤
小人：雙魚
【土象星座】
工作：做好應對計劃
感情：助人為樂善報
財運：控制精打細算
幸運色：奶油色
貴人：射手
小人：獅子
工作：善用資源效率
感情：創造美好回憶
財運：瞭解把握機遇
幸運色：孔雀藍
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：謙虛熱忱積極
感情：更為忠誠的愛
財運：賺取利潤機會
幸運色：淺灰色
貴人：天蠍
小人：射手
【水象星座】
工作：沉著把握機會
感情：好情緒好桃花
財運：加強財務管控
幸運色：寶藍色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：善待同事友誼
感情：分享生活點滴
財運：持續關注趨勢
幸運色：桃紅色
貴人：射手
小人：天秤
工作：建立合作團隊
感情：愛情平順安穩
財運：重視品質價值
幸運色：丹寧色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
工作：表現機會增加
感情：接納對方缺點
財運：明智投資獲利
幸運色：茶綠色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：積極學習進步
感情：纏綿在浪漫中
財運：精通市場行情
幸運色：芋紫色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：專注精神完成
感情：講求平衡付出
財運：降低市場風險
幸運色：藕紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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