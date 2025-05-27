曾是選秀冠軍　半百男星駐唱「單場竟獲13.8萬小費」太驚人

記者蔡琛儀／台北報導

歌手蘇震洋曾在華視《星戰擂台》節目奪得第1季的冠軍，卻一直與發片機會擦身而過，年近半百的他如今終於圓夢，將於6月3日推出個人首張EP《不晚》，正式出道，他笑說：「人生只要有夢，一點都不晚！」

▲蘇震洋推出個人首張EP《不晚》。（圖／綵星娛樂提供）

蘇震洋自小熱愛音樂，國小時擔任合唱團男高音，收藏的第一張卡帶就是張雨生的《天天想你》。他不僅是學校合唱團台柱，更學習中國笛，連續三年代表學校參加南投縣國樂比賽並奪冠，與音樂結下不解之緣。升上高中後，他組團追夢，也因參加歌唱比賽結識貴人馬兆駿，成為對方的學生，展開Pub演出和參加選秀節目的機會。

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在華視《星戰擂台》節目中奪冠後，蘇震洋曾簽下唱片約，卻因種種機緣未能如願發片，多年來他未曾放棄音樂，反而在台中Pub界闖出名號，不僅是人氣駐唱歌手，還曾創下單場獲得13萬8千元小費的驚人紀錄。他也靠歌唱累積人生第一桶金，進而創業，成為中部知名企業家與扶輪社社長。

▲蘇震洋曾在華視《星戰擂台》節目奪得第1季的冠軍。（圖／綵星娛樂提供）

如今，音樂圈老友主動找上門，他終於迎來出道的契機。EP《不晚》收錄四首新歌，貫穿「時間」與人生歷程的主題，Owen說：「人生難免遇到挫折與自我懷疑，但只要懷抱夢想和正能量，就永遠不嫌晚。」正是他對自己以及所有懷抱夢想之人的鼓勵與承諾。