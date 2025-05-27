麻衣10歲兒「運動會奪冠」滿滿成就感！　罕曬正臉照網驚：那麼大啦

記者顧齊祐／綜合報導

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）2023年與台塑集團第三代王泉仁正式離婚後，專注於照顧兒子「小王子」，並時常透過社群平台分享溫馨的家庭點滴。近日更分享兒子在學校運動會奪冠的喜訊以及罕見的母子合照，迅速成為網友熱議話題。

▲麻衣與王泉仁離婚後，專注於照顧兒子「小王子」。（圖／翻攝自Facebook／佐籐麻衣）



麻衣在社群平台透露，兒子近期參加學校運動會，不僅在跑步比賽中超越強勁對手，還達成了自己的目標奪下第一名。她分享道，兒子為此特別研究跑步技巧，並在練習階段接受麻衣及麻衣父母的建議，最終成功達成目標。麻衣感性表示：「很有成就感！nice fight了！」一家人都為兒子的努力感到驕傲。

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▲麻衣兒子參加運動會，成功奪下第一名。（圖／翻攝自Facebook／佐籐麻衣）



運動會結束後，麻衣帶著兒子展開大阪旅行，特別參觀了世界博覽會。她分享自身感受，表示各國展覽的內容讓她對未來科技充滿震撼。同時，她罕見公開與兒子的合照，照片中兒子的部分正臉曝光，露出清秀小巧的雙眼，引來粉絲驚呼：「旁邊是兒子？那麼大啦？！」

▲麻衣帶著兒子參觀世界博覽會。（圖／翻攝自Facebook／佐籐麻衣）



麻衣的分享不僅展現了母子間的甜蜜互動，也吸引了大量粉絲留言祝福，寫道：「好棒的小孩，媽媽教養得很好」、「兒子和媽媽一樣厲害喔」、「很棒的媽媽跟孩子」、「麻衣的孩子超棒」。