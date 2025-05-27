家寧唸稿6分鐘出包44次　「咬字不清時間軸曝光」掀網狂罵

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。其中，家寧22日才上傳影片怒掀真相，昨（26）日再發布一段6分多鐘的新片，針對3大方向回應有關近期爭議，影片曝光後不僅掀起討論，甚至還有網友在下方留言，並列出她咬字不清的時間軸狂酸。

▲家寧解釋頻道帳目爭議。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



[廣告]請繼續往下閱讀...

家寧在昨（26）日發布的影片中，再度拿著A4大小的紙對鏡頭唸出眾量級頻道的錢與帳本爭議、頻道密碼變更及指控Andy交往期間劈腿多女。她透露，在2024年4月以前，所有營利皆由Andy一人負責，綁定的Google AdSense帳號也是Andy的帳號，只有他擁有登入權限，「我從來沒有領取過任何眾量級的YouTube收益。」

▲家寧解釋頻道密碼變更爭議。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧還爆料Andy交往時常無預警消失，後來更親口對她承認，在交往期間曾和多位女性有情感及肉體上的不忠行為，「這件事讓我深受打擊，而Andy最後也在2024年4月，主動向我提出分手。」她透露，Andy承諾不會對外提及兩人感情細節，並要她以「和平分手」向外界解釋，但事後卻多次拍影片消費兩人的感情，讓她相當受傷。

▲網友在家寧影片底下留言酸她。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片最後，家寧表示，針對感情部分，她將在後續發布新影片進行更進一步的說明，並呼籲粉絲理性看待。影片內容曝光後，掀起網友留言討論，「不用說了」、「叫你交帳本，你給我交劇本」、「人家要的是帳本，你瘋狂輸出劇本」，甚至還有人列出她在影片中44個口齒不清處，紛紛喊話要她練練發音。