郁方公公生前暖舉曝光！低調幫助小姊妹生活困境…她收感謝信才知

記者陳芊秀／綜合報導

女星郁方的公公陳君毅4月中旬在土耳其旅遊時驟逝，享壽83歲，家人強忍悲痛，於5月9日舉行告別式。而她27日發文透露，公公生前低調贊助一對小姊妹的生活困境，直到收到對方的手寫感謝信才得知。

▲郁方公公於4月中旬驟逝，家屬於5月9日舉行告別式。（圖／翻攝自臉書）

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郁方表示，公公生前默默透過友人劉威麟的「宥尚慈善協會」，長期資助一對生活陷入困境的小姊妹。原本公公的追思會上，曾打算邀請劉威麟分享公公的善舉，但是當時致詞時間有限未能如願。

根據信上內容，這對姊妹倆當時爸爸病倒，家裡經濟陷入困難，後來是陳爺爺（即郁方公公）默默提供幫助。姊妹倆直到上個月才得知，陳爺爺已經離世，兩人想為爺爺做些事情，於是抄寫心經想要迴向給爺爺，更以手寫信感謝爺爺的幫助，讓她們可以專心讀書，目前阿嬤努力幫別人洗碗賺錢，姊姊目前就讀國中一年級，今後也會繼續幫阿嬤做手工賺錢。

郁方曬出感謝信與手抄心經，感動說：「我們都不知道，我公公陳君毅先生默默的為這個社會貢獻自己的愛心……。」她也透露會延續公公的愛心，繼續給這對姊妹提供幫助，傳承這份愛心。

▲郁方收到感謝信，才得知公公生前默默幫助陷入困境的小姊妹。（圖／翻攝自臉書）

網友看完手寫信後輪番留言「積善之家，必有餘慶」、「抱歉～我的眼淚止不住」、「謝謝陳爸爸的暖心善舉，讓這個社會變得更美好，雖然離開了但他的愛一直都在」、「好感動，公公很有愛，也很謝謝你們延續這份愛」。

【郁方全文】

我們都不知道

我公公陳君毅先生默默的為這個社會貢獻自己的愛心

我公公透過劉威麟先生的「宥尚」慈善協會

對於頓失依靠的小姊妹 伸出援手

本來在追思會上想要邀請劉先生上台聊聊我公公，但是當天因為上台致詞的親朋好友太多時間上不允許

有點遺憾

公公長期贊助的這對小姐妹花非常有心，知道了他們的贊助人陳爺爺過世，她們也很想幫忙很想付出，所以 寫心經回向給我公公

透過劉先生的轉達

我們也決定繼續延續爸爸的愛心

持續對小姐妹提供幫助

這真是好孩子來著，

今天收到孩子們的來信

感謝我們，

我們都覺得很感動

一定要祝福這對小姐妹平平安安長大！

#愛的流轉

#愛的傳承

