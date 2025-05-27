康康過58歲生日！小18歲嫩妻罕入鏡　「見社會案件」感觸許生日願望

記者孟育民／台北報導

《綜藝一級棒》主持人康康5月28日生日，上週製作單位趁錄影空檔悄悄策畫慶生派對提前為他送上生日驚喜，還安排康康的老婆跟小孩到攝影棚，當康康錄完第一場準備走回休息室時，小女兒突然捧著蛋糕站在康康面前，接著全場一起獻唱生日快樂歌，唱完兒子也站到康康身邊，「其實我很少過生日，因為我的生日跟兒子是同一天，沒想到今天他也來。」接著康康把許願的福利讓給兒子，還跟他說可以許兩個願望，兒子見這麼多人頓時有些怯場：「你來吧，我會慌。」

▲陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森一起慶生。（圖／中視提供）

為此康康把許願的福利讓給兒子，還跟他說可以許兩個願望，兒子見這麼多人頓時有些怯場：「你來吧，我會慌。」率真的反應讓全場笑翻。康康的老婆也被拱著一起入鏡，康康則幽默介紹：「她是我的大女兒。」

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康康透露其實自己不太習慣被慶生，會有點不好意思，但製作單位的用心讓他很感動。近期社會上有虐童案、三峽撞車等事件也讓康康有所感觸，所以另一個生日心願他則許下：「希望壞人都繩之以法，好人都越來越好。」

▲康康生日願望曝光。（圖／中視提供）

當天錄影放飯，製作單位特別找來「福伯食府」準備豐盛的生日外燴，讓藝人及工作人員享用美食。而康康的休息室門上也貼滿主持群與藝人來賓手寫的生日祝賀，康康特地戴上老花眼鏡一張張細讀，其中一張寫著「祝你活到2千3百65歲」，署名是「愛你的美琳」，康康看了在《綜藝一級棒》打趣地說：「我要告訴美琳，可惜我已經結婚了，不過我會列入考量。」