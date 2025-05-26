洪小鈴產後2個月首露面「懷孕只胖7kg」　塞奶太嚴重當場哭了！

記者黃庠棻／台北報導

女星洪小鈴在2006年曾和張天霖合作《戀愛女王》，後來從老朋友變成夫妻，小倆口在4月迎來女兒的誕生，讓大批粉絲、演藝圈好友紛紛獻上祝福。今（26）日洪小鈴產後2個月首度露面，身材狀態恢復得相當好。

▲洪小鈴產後首度公開露面。（圖／記者湯興漢攝）

洪小鈴與張雁名一同出席大愛新戲《生命的麥田》媒體茶敘，也是她生完寶寶之後，睽違2個月首度公開露面，她透露當時在拍這部戲的時候，正好處於懷孕初期，不過因為還沒滿3個月，都沒有通知劇組，另一方面也是擔心拍攝所以才瞞著喜訊。

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▲洪小鈴、張雁名出席大愛劇《生命的麥田》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，洪小鈴也透露自己在懷孕前保持55公斤，一直到生之前才胖了約7公斤，產前大約62公斤，表示自己吃的東西都長在寶寶身上，自己並沒有胖太多，生完之後目前沒有太大問題，笑說「生完都沒有水腫」。

▲洪小鈴產後首度公開露面。（圖／記者湯興漢攝）

談到當媽後最大的困擾，洪小鈴坦言自己「塞奶」很嚴重，已經到了使用機器都沒有辦法的程度，回憶當時情景，她表示「只要一碰到我，就像有針在刺一樣」，在月子中心時都無法好好睡覺，某一次親餵女兒時，看到寶寶喝不到奶的模樣，忍不住心疼落淚，在講這一段故事時，她也當場紅了眼眶。

▲洪小鈴產後首度公開露面。（圖／記者湯興漢攝）

此外，洪小鈴也分享懷孕過程，透露自己過去因為重訓所以減少吃澱粉、多吃雞胸肉，但有了寶寶之後，就變得愛吃白米飯，連以前常吃的雞肉都盡量不碰，幸好現在生完小孩，已經沒有當時看到雞肉的噁心感。