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吳怡霈遭A錢！驚覺帳務重大落差　緊急發聲明「切割前夥伴」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳怡霈近日突然在臉書公開發出聲明，指出工作室在近期進行內部帳務稽核時，意外發現帳務紀錄與實際操作之間有「重大落差」，經過團隊詳細查核與評估後，決定正式與原合作夥伴終止合作關係，並立即啟動調查程序。

▲吳怡霈聲明全文。（圖／翻攝自吳怡霈臉書）

▲吳怡霈突發聲明與合作夥伴切割。（圖／翻攝自吳怡霈臉書）

根據聲明內容，蒙蒙工作室已委託第三方會計師與法律顧問介入協助，釐清相關資金流向與責任歸屬問題。對於合作夥伴江小姐在合作期間所參與的工作內容，工作室僅以「予以基本尊重，並在此告一段落」做出回應，顯示雙方關係已完全切割。

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聲明中特別強調，若過去與江小姐之間曾有任何「私下金錢往來、款項交付或合作安排」，這些行為均為對方個人決定，未經工作室授權，也不代表吳怡霈本人或團隊的立場。工作室呼籲，如因此而產生任何疑慮或影響，歡迎主動與他們聯繫，他們將全力配合協助釐清。

▲吳怡霈聲明全文。（圖／翻攝自吳怡霈臉書）

▲吳怡霈聲明全文。（圖／翻攝自吳怡霈臉書）

面對這起突如其來的財務風波，吳怡霈與團隊也承諾：「我們深知，每一份信任都彌足珍貴。未來也將持續強化內部制度，守護所有夥伴與支持者的權益。」不少粉絲也留言力挺，肯定她面對問題、公開說明的態度。

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