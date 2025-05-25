金多美化身女柯南！成功放下孫錫久戒心　攜手共辦《血謎拼圖》驚悚分屍案

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+原創推理劇集《血謎拼圖》找來「黃金組合」金多美、孫錫久領銜主演，故事描述金多美所主演的尹異羅放學回家，撞見叔叔倒在血泊中，唯一線索只有一張拼圖，她離奇失憶，雖被列為嫌疑人，但最終成為懸案。本劇每集都有不同命案，單元式案件帶領觀眾進入推理世界，還可一探金多美、孫錫久相愛相殺的鬥嘴神奇場景。

▲《血謎拼圖》金多美目睹叔叔的命案。（圖／Disney+提供）



《血謎拼圖》從一起離奇命案開始，碎片逐步拼出藏了10年的真相，金多美在目睹叔叔倒在血泊後，為拼湊出當年的案件成為「犯罪側寫師」，憑藉過人的觀察力，解決數件棘手案件。某一天，她收到一張神秘拼圖，卻伴隨著一起驚悚兇殺案，一名女子陳屍在車內，兇手完美犯案找不到證據。

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▲▼《血謎拼圖》以拼圖為故事主軸，牽起一樁樁命案。（圖／Disney+提供）



9片拼圖、9封死神邀請函，看似毫無關聯的殺人案，實則是同一名連續殺人魔所為。每當新的命案發生，總會牽動過去的線索，也讓金多美與孫錫久陷入更深泥淖之中，兩人起初是彼此猜忌的對立者，金多美是執著於真相的冷靜分析者，孫錫久則是多了份衝動辦案的刑警，立場不同、理念相左，在辦案過程中火花四濺，但在一場場真相撕裂之後，他們逐漸理解彼此的傷痛與堅持，從敵對走向信任，最終成為彼此的支柱。

▲《血謎拼圖》命案一起比一起殘酷。（圖／Disney+提供）



當拼圖一塊塊拼上，金多美與孫錫久也攜手揭開了兇手藏在迷霧中的真面目，全劇宛如看推理小說般，金多美化身女版「柯南」相當聰明，劇中，案件一起比一起殘忍，甚至出現頭顱消失的分屍案，滿足粉絲喜愛推理驚悚劇的樂趣。

▲▼金多美、孫錫久攜手辦案火花四溢。（圖／Disney+提供）



不僅如此，《血謎拼圖》導演尹鍾彬睽違3年再度執導OTT作品，並由《隧道》李銀美擔綱編劇，在圈內人脈極廣的他，找來影壇三位影帝黃晸珉、李聖旻、朴星雄一同成為「黃金綠葉」，強強聯手飆戲，讓劇迷看得相當過癮。《血謎拼圖》雖是戲劇，但視覺效果電影感十足，場景除在首爾進行拍攝外，更遠赴濟州島等地取景，多樣化的場景展現劇集豐富風貌。

《血謎拼圖》21日起在Disney+播出前6集，5月28日播出3集、6月4日播出2集，一共11集。